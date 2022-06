Pet let zapora za 101 leto starega Josefa: sodeloval pri 3.500 umorih

Josef S. je bil v taborišču aktiven tri leta. Sodišče je odločilo, da je s svojim delom "voljno podpiral množično iztrebljanje" - kot je povedal predsednik senata Udo Lechtermann. Tožilstvo je za Josefa S. zahtevalo pet let zapora, obramba pa je trdila, da klientu niso dokazali konkretnih dejanj, in zahtevala oprostilno sodbo, a je sodišče sledilo tožilstvu.

Tožilstvo je Josefa S. obtožilo, da je sodeloval pri več kot 3.500 umorih med letoma 1942 in 1945, vse to pa je - kot poroča krone.at - počel "zavestno in voljno".

Na sojenju, ki se je začelo oktobra lani, je obtoženi zanikal, da bi delal v taborišču, v zadnji izjavi pred razglasitvijo sodbe pa znova zatrdil, da je nedolžen.

Iz organizacijskih razlogov je sojenje potekalo v športni dvorani v kraju Brandenburg an der Havel, kjer živi Josef S., ki pa se je sojenja lahko udeležil za le približno dve uri in pol na dan.

V koncentracijskem taborišču Sachsenhausen severno od Berlina je bilo od njegove izgradnje pa do konca druge svetovne vojne leta 1945 zaprtih več kot 200.000 ljudi - med njimi so bili politični nasprotniki nacizma in člani skupin, ki jih je Hitlerjev režim ciljno preganjal. Na deset tisoče zapornikov je umrlo zaradi lakote, bolezni, prisilnega dela, medicinskih poskusov in zlorab ali pa so postali žrtev sistematičnega iztrebljanja.