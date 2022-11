Pet levov pobegnilo iz ograde v avstralskem živalskem vrtu

Odraslega levjega samca in štiri mladiče so v sredo zjutraj opazili pred ogrado v živalskem vrtu Taronga v Sydneyju. V živalskem vrtu še ne vedo, kako je levom uspelo pobegniti. Direktor Simon Duffy je dogodek označil za "pomemben incident", ki ga bodo temeljito preiskali. Lokalnim medijem je pojasnil, da so levi vstopili na majhno območje poleg ograde, približno 100 metrov od kraja, kjer je v šotorih v sklopu "nočnega doživetja" spalo nekaj obiskovalcev.

"Levi v nobenem trenutku niso zapustili živalskega vrta," je še povedal in dodal, da so zaposleni v 10 minutah po pobegu sprožili alarm. Obiskovalce so preselili na varno lokacijo, levi pa so se "mirno vrnili" v svojo ogrado. Enega mladiča so morali pri tem uspavati.