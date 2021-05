Pet mesecev pogrešano žensko našli živo v šotoru v kanjonu

Zdaj pa je Spencer Cannon , šerif okrožja Utah, sporočil, da so žensko našli v nedeljo med zračnim preiskovanjem območja, ki so ga opravili skupaj s prostovoljci v upanju, da bodo našli dokaze, da je še živa. Med iskanjem drona, ki je v času iskalne akcije strmoglavil, sta narednik in pilot brezpilotnega letala naletela na šotor, ki ga je ženska, ko sta se približala, odprla.

47-letna ženska, ki je oblasti niso identificirale, je bila prvič prijavljena kot pogrešana 25. novembra, potem ko so uslužbenci Zavoda za gozdove ZDA, ki so se pripravljali na sezonsko zaprtje kanjona, našli njen avto zapuščen na parkirišču, približno 80 kilometrov jugovzhodno od mesta Salt Lake City. Detektivi in ​​reševalci so v naslednjih tednih preiskali območje, vendar ženske niso našli.

"Zdaj verjamemo, da se je zavestno odločila ostati na tem območju v mesecih od lanskega novembra," so sporočili iz šerifove pisarne. S seboj je imela malo hrane, uradnikom zavoda za gozdove pa je povedala, da je za preživetje jedla travo in mah. Imela je tudi dostop do velike količine vode v bližnji reki.

Cannon je dejal, da ženska poleg šibkosti in premajhne telesne teže ni imela nobenih telesnih poškodb. "Ne glede na to, da je lahko preživela, ji je bilo v tistih mesecih težko, in veseli smo, da smo lahko vzpostavili stik z njo," je Cannon povedal lokalni postaji.

Uradniki so žensko odpeljali v bolnišnico na pregled. Preiskava njenega izginotja pa je pokazala, da se je morda borila z duševnimi težavami, so zapisali v sporočilu medijem. "Želimo biti jasni, čeprav se mnogi ljudje odločijo, da ne bodo živeli v okoliščinah in pogojih, kot se je ta ženska, ni storila ničesar nezakonitega. In v prihodnosti se bo morda odločila, da se vrne na isto območje. In na voljo so ji viri, če bi se odločila, da jih bo uporabila."