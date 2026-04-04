Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pet ministrov EU za obdavčitev nepričakovanih dobičkov energetskih podjetij

Bruselj, 04. 04. 2026 17.49 pred 24 dnevi 2 min branja 17

Avtor:
M.P.
Naftna rafinerija

Finančni ministri petih članic Evropske unije so pozvali k obdavčitvi nepričakovanih dobičkov energetskih podjetij. S tem želijo uravnavati naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, naj bi pisalo v pismu ministrov Evropski komisiji.

Kot poroča Reuter, ki naj bi dobil vpogled v pismo finančnih ministrov Nemčije, Italije, Španije, Portugalske in Avstrije, naslovljenem na evropskega komisarja za podnebje Wopkeja Hoekstro, so ministri v skupnem pozivu Evropski komisiji predlagali obdavčitev nepričakovanih dobičkov energetskih podjetij.

Menijo namreč, da bi bil takšen ukrep znak enotnosti in zmožnosti ukrepanja v luči naraščajočih cen goriv, ki so posledica vojne na Bližnjem vzhodu. "S tem bi poslali tudi jasno sporočilo, da morajo tisti, ki imajo od posledic vojne korist, prispevati svoj delež k zmanjšanju bremena za širšo javnost," so dodali po pisanju medija.

Od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran konec februarja so se cene nafte in plina močno zvišale, posledičnop pa so se dvignile tudi cene številnih drugih storitev in produktov. Cenovni šok je podoben energetski krizi, ki jo je Evropa utrpela po ruski invaziji na Ukrajino.

Ministri so opozorili, da so tudi takrat za reševanje visokih cen energije uvedli izredni davek, podoben instrument na ravni EU pa bi morali po njihovem prepričanju uvesti tudi zdaj, a ta bi moral, kot so dodali, temeljiti na "trdni pravni podlagi". Niso pa sicer omenili višine davka, ki jo predlagajo, prav tako v njem ni bilo informaciej o tem, za katera podjetja bi ga uvedli.

Hoekstro je sicer že v torek dejal, da razmišlja o obnovitvi nekaterih ukrepov, ki so jih uporabili v času energetske krize leta 2022, vključno s predlogi za omejitev omrežnih tarif in davkov na električno energijo. Med takratnimi ukrepi je bila sicer tudi zgornja meja za cene plina na ravni EU, davek na nepričakovane dobičke energetskih podjetij in cilji za omejitev povpraševanja po plinu.

eu energetika cene gorivo ukrepi
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAME KLOBASE
06. 04. 2026 12.42
Ja država naj neha financirati begunce, Ukrajino in delomrzneži in predvsem naj nehajo peljati korupcijo na vsakem vogalu.... Potem lahko država poceni energente torej namesto 0,78 eur po litru imajo dovolj 0,08 eur po litru tako kot ima Petrol in vse bo ok..... Nauk tega je da je državni aparat predrag... Leta 2008 ko je bila kriza je bil sodček nafte 147 USD na črpalki pri nas pa 1.2 eur no danes je sodček nafte 110 USD na črpalki pa 1.80 eur... Torej gdo je zdaj nor
Odgovori
+1
1 0
seter73
04. 04. 2026 19.57
Perol 0.08€/liter dežava 0.78€/liter.., za 8 centov narediti in vzdrzevati croalke, zaposlene, diatribucija..., za 0.78€/liter samo podpis papirja za koncesijo..., kdo naj zdaj koga gleda
Odgovori
+0
3 3
natmat
04. 04. 2026 19.38
Ko je kriza naj bo kriza za vse...ne da bo narod stradal medtem ko si bo elita izplačevala rekordne dobičke!!!
Odgovori
+9
9 0
BMReloaded
04. 04. 2026 19.32
Zdej sm se spomnu...ej a nismo imeli v prekmurju vrtine z zemeljskim plinom in nafto? Baje da so opistili, ker se "ekonomsko" ni izplacalo in so pokrivali le place. No, mogoce je sedaj cas, da se to nazaj ozivi...pa to Zaloge so se vedno...pa to.
Odgovori
+1
2 1
Sl0venc
04. 04. 2026 19.12
Naj ukinejo sankcije za Rusijo, pa bomo spet dobivali poceni ruska goriva.
Odgovori
+3
6 3
Slovenska pomlad
04. 04. 2026 19.01
Nacionalizacija!
Odgovori
+1
3 2
OrodniK
06. 04. 2026 08.32
Emm, zakaj že? Da bo država še višje trošarine pobrala kot sedaj, ko pobere 10kratnik tega kar pobete črpalkar, ki mora še vso infrastrukturo in zaposlene iz tega plačat?!?
Odgovori
0 0
Holy50
04. 04. 2026 18.54
Krivec je v ZDA in ga je potrebno obdavčiti in vsem prizadetim EU državljanom sredstva povrniti. EU mora sebe gledat in biti samostojna v vseh politikah.
Odgovori
+9
10 1
Žabec
04. 04. 2026 18.37
Seveda, najlažje je jemati iz žepa! Da bi imeli jajca in obsodili vojno ter predlagali sankcije proti Izraelu in ZDA, ki sta glavna krivca in vzroka za rast in nihanje cen, o tem pa nič. Populisti!
Odgovori
+6
10 4
Sickk 2
04. 04. 2026 19.16
Js sam vem, da unmu k ti je dou minus bi tako shamarcinu opalio, da ne bi 10 let vedu kdo je...
Odgovori
+2
4 2
anatomija
04. 04. 2026 21.42
Zakaj bi mi dali sankcije , da bi jih potem Indijci , Kitajci ... kršili in dobro služili , Naj dajo sankcije Kitajci ,Rusi, Indijci mi bomo paše malo počakali in se pogajali
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
04. 04. 2026 17.52
Vauuuuu, čakali 26 let!
Odgovori
+0
4 4
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677