Pet minut dela za liter bencina

"Čeprav je zaprtje Hormuške ožine dvignilo cene nafte, finančno breme za povprečnega zaposlenega v Nemčiji ni neobičajno visoko glede na zgodovinske standarde," je pred dnevi ob objavi rezultatov analize dejal direktor Ifa Dredsden Marcel Thum. Razlog za to je po njegovem v tem, da je stalna rast plač v zadnjih nekaj desetletjih izravnala strmo rast cen goriv.

V zadnjih 35 letih je moral povprečni zaposleni v Nemčiji za plačilo litra goriva delati od tri do šest minut. Kljub naraščajočim cenam je delovni čas za liter bencina trenutno še vedno v tem razponu, tisti, ki je potreben za plačilo litra dizla, pa je po izračunih Ifa na zgornji meji.

"Pri cenah bencina v višini 240 centov na liter za bencin oz. 250 centov na liter za dizel je potrebni delovni čas večinoma nižji od številk v letih od 2006 do 2013," je pojasnil generalni direktor Ifa Dresden Joachim Ragnitz.