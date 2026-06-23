Pet moških vdrlo na stranišče, jo porezalo in brutalno posililo

Primer prihaja iz okrožja Begusarai v Biharju, eni najrevnejših in socialno najbolj zaostalih regij v državi. Po navedbah žrtve, ki jo zaradi zaščite identitete mediji omenjajo pod izmišljenim imenom Soma, jo je skupina moških napadla v noči na 11. junij, ko je uporabljala zunanje stranišče ob družinski hiši. Družina živi v skromni enosobni hiši. Stranišče stoji zunaj in nima vrat, temveč ga od preostalega dvorišča ločuje le zavesa. Po besedah žrtve je pet moških vdrlo v prostor, jo sleklo, zvezalo in ji zamašilo usta. Ko se je upirala, naj bi jo porezali z rezilom in jo nato skupinsko posilili. Njen mož, ki dela kot voznik električnega rikše, je sprva mislil, da sliši mačko. Šele pozneje je postal sumničav in skušal preveriti, kaj se dogaja. Toda hiša je bila po njegovih besedah zaklenjena od zunaj. Na pomoč je poklical soseda, ki je odklenil vrata. Takrat naj bi našli žensko v kritičnem stanju. Primer je v naslednjih dneh dobil še posebej pretresljivo razsežnost. Zdravniki so namreč potrdili, da so bili med napadom uporabljeni tudi predmeti, ki so jih pozneje odstranili iz njenega telesa. Žrtev je policiji predala celo tulec naboja, za katerega trdi, da je bil eden od predmetov, uporabljenih med napadom.

Indijska policija FOTO: Profimedia

Poleg same brutalnosti primera je v Indiji veliko ogorčenje povzročilo tudi ravnanje oblasti po napadu. Po navedbah družine je mož nezavestno ženo odpeljal na policijsko postajo, oddaljeno približno tri kilometre od doma. Tam naj bi policisti zavrnili prijavo in mu svetovali, naj jo najprej odpelje k zdravniku. Šele dva dni pozneje je bila uradno vložena kazenska ovadba. Zaradi ravnanja v primeru je bil vodja lokalne policijske postaje Rajiv Kumar suspendiran. Policija je sporočila, da je šlo za malomarnost, brezbrižnost in neobčutljivost do žrtve. Primer zdaj preiskuje posebna preiskovalna skupina. Policija je doslej aretirala dva osumljenca, medtem ko druge še iščejo. Po navedbah oblasti imajo nekateri od njih že kriminalno preteklost. Pod drobnogledom se je znašlo tudi ravnanje zdravstvenih ustanov. Družina trdi, da so jih v zasebni kliniki zavrnili, ker naj ne bi imeli zdravnika na dežurstvu. Nato so žrtev odpeljali v državni zdravstveni center, kjer je prejela prvo pomoč in bila preusmerjena v okrožno bolnišnico. Po besedah žrtve tam sprva niso ustrezno obravnavali navedb o posilstvu. Bolnišnica zavrača očitke. Predstavniki ustanove trdijo, da so bili ob sprejemu seznanjeni predvsem z bolečinami v trebuhu in da so za domnevno posilstvo izvedeli šele pozneje. Toda družina opozarja, da so žrtev po prvem pregledu odpustili domov, čeprav je še naprej izgubljala zavest in trpela hude bolečine. Šele ko je vaška babica opozorila, da je v telesu morda še vedno tuj predmet, so jo ponovno odpeljali v bolnišnico. Tam so zdravniki odstranili dodatne predmete in potrdili spolni napad.

Primer, ki obuja travme iz leta 2012

Mnogi Indijci so primer takoj primerjali z enim najbolj razvpitih zločinov v zgodovini države. Decembra 2012 je 23-letna študentka fizioterapije v New Delhiju postala žrtev brutalnega skupinskega posilstva na avtobusu. Napadalci so med posilstvom uporabili tudi kovinski predmet in ji povzročili katastrofalne notranje poškodbe. Mlada ženska je zaradi posledic poškodb umrla. Primer je postal znan pod imenom Nirbhaya, kar pomeni "neustrašna", in sprožil največje proteste proti nasilju nad ženskami v sodobni zgodovini Indije. Pod pritiskom javnosti je država zaostrila zakonodajo, uvedla strožje kazni za spolne zločine in v nekaterih primerih omogočila tudi smrtno kazen za storilce posilstva. Štirje obsojeni napadalci so bili leta 2020 usmrčeni. Eden je med prestajanjem kazni storil samomor, mladoletni storilec pa je bil po prestani kazni izpuščen iz prevzgojnega centra. Toda problematika vseeno ostaja pereča, nujnih sprememb ni. Po uradnih podatkih v državi vsako leto zabeležijo več kot 30.000 primerov posilstva. Aktivisti opozarjajo, da gre le za vrh ledene gore, saj številni primeri zaradi družbene stigme, strahu pred maščevanjem ali nezaupanja v institucije nikoli niso prijavljeni.