Pet nekdanjih policistov obtoženih umora temnopoltega Tyra Nicholsa

Odvetniki družine Nichols so dejali, da bodo posnetki telesnih kamer policistov pokazali, da je bil temnopolti Tyre Nichols med aretacijo hudo pretepen. "To, kar sem videl, me navdaja s slabostjo," je v četrtek po pregledu posnetka dejal direktor preiskovalnega urada Tennesseeja David Rausch, ki je dejanja policistov označil za grozljiva.

Pet temnopoltih policistov je 29-letnega Nicholsa ustavilo, ko se je ta vračal domov iz parka, je dejal odvetnik družine. Uradniki pravijo, da je bil Nichols osumljen predrzne vožnje. Vseh pet je bilo zaradi svojih dejanj že odpuščenih, zdaj pa se soočajo tudi z obtožbami umora druge stopnje, hujšega napada, ugrabitve, uradne kršitve in uradnega zatiranja. Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills ml., Emmitt Martin III in Justin Smith so bili v četrtek že sprejeti v zapor.