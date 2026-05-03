Tujina

Pet otrok ranjenih v eksploziji sredstva iz druge svetovne vojne

Linz, 03. 05. 2026 17.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Taborni ogenj

V eksploziji ob tabornem ognju je bilo v soboto v avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija poškodovanih pet otrok, starih od deset do 14 let. Eksplodiralo je bojno sredstvo še iz časa druge svetovne vojne, pri čemer ni jasno, kako se je znašlo na mestu tabornega ognja. Granato je policija našla pod še enim kuriščem.

Eksplozija na območju Freistadta je odjeknila v soboto zvečer, ko je skupina mladih sedela ob ognju pred poslopjem, kjer pogosto stanujejo skupine mladih. Peterico otrok, ki so utrpeli lažje poškodbe, so prepeljali v bolnišnico v Linzu.

Policija je med preiskavo območja še pod enim kuriščem našla granato iz obdobja druge svetovne vojne. Preiskava, kako sta se sredstvi znašli tam, še poteka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Čeprav v Avstriji še vedno odkrivajo eksplozivna telesa iz časa druge svetovne vojne, zlasti med izkopavanji ob gradbenih delih, so tovrstni incidenti po poročanju agencije Reuters redki.

Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Kmetija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
