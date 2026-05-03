Pet otrok ranjenih v eksploziji sredstva iz druge svetovne vojne

Eksplozija na območju Freistadta je odjeknila v soboto zvečer, ko je skupina mladih sedela ob ognju pred poslopjem, kjer pogosto stanujejo skupine mladih. Peterico otrok, ki so utrpeli lažje poškodbe, so prepeljali v bolnišnico v Linzu.

Policija je med preiskavo območja še pod enim kuriščem našla granato iz obdobja druge svetovne vojne. Preiskava, kako sta se sredstvi znašli tam, še poteka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Čeprav v Avstriji še vedno odkrivajo eksplozivna telesa iz časa druge svetovne vojne, zlasti med izkopavanji ob gradbenih delih, so tovrstni incidenti po poročanju agencije Reuters redki.