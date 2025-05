Preživeli po zasilnem pristanku letala v močvirju 36 ur čakali na pomoč

Preživeli v nesreči, tri ženske, otrok in 29-letni pilot, so bili rešeni v dobrem stanju, je povedal direktor centra za nujne operacije regije Beni Wilson Avila .

Andres Velarde je povedal, da je letalo nenadoma začelo izgubljati višino in da je bil prisiljen pristati v močvirju blizu lagune. Pet potnikov, ki so bili na krovu, je stalo na vrhu letala in so bili "obkroženi z aligatorji, ki so se nam približali na tri metre."

Velarde je dodal, da verjame, da je plenilce, med katerimi je bila tudi anakonda, odvrnil bencin, ki je puščal iz letala.

"Nismo mogli piti vode in zaradi aligatorjev nismo mogli iti nikamor drugam," je dejal Velarde. Ko so ribiči odkrili plovilo, so poslali helikopter, da bi preživele prepeljal v bolnišnico.

Direktor zdravstvenega oddelka regije Beni Ruben Torres je po poročanju BBC dejal, da so o izginotju letala nastale številne teorije:"Resnično sem vesel, ker so se na koncu vse institucije združile, da bi lahko našle pogrešane ljudi in rešile ta življenja."