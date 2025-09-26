Pet ruskih letal se je približalo zračnemu prostoru Litve

V četrtek so madžarska leta, ki so sicer stacionirana v Litvi, prestregla pet ruskih lovcev. Su-30, Su-35 ter trije Migi-31 so so se namreč nad Baltskim morjem približali zračnemu prostoru, ki ga nadzira zveza Nato, poroča spletni portal Defence blog.

Ko so se ruska letala približala, so madžarski lovci JAS 39 Gripen iz zračne baze Šiauliai v Litvi poleteli proti skupini ruskih letal, ki so se nahajala zahodno od litovske obale. Po vizualni identifikaciji in spremstvu se je ruska formacija obrnila, Gripeni pa so se varno vrnili v bazo, poroča portal.