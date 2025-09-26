Svetli način
Tujina

Pet ruskih letal se je približalo zračnemu prostoru Litve

Riga, 26. 09. 2025 08.12 | Posodobljeno pred 17 minutami

Madžarski lovci JAS 39 Gripen so nad Baltikom prestregli skupino petih ruskih vojaških letal, ki so se približala zračnemu prostoru Natove članice Litve. Mediji poročajo, da ruska letala niso sledila mednarodnim protokolom varnosti leta.

V četrtek so madžarska leta, ki so sicer stacionirana v Litvi, prestregla pet ruskih lovcev. Su-30, Su-35 ter trije Migi-31 so so se namreč nad Baltskim morjem približali zračnemu prostoru, ki ga nadzira zveza Nato, poroča spletni portal Defence blog

Ko so se ruska letala približala, so madžarski lovci JAS 39 Gripen iz zračne baze Šiauliai v Litvi poleteli proti skupini ruskih letal, ki so se nahajala zahodno od litovske obale. Po vizualni identifikaciji in spremstvu se je ruska formacija obrnila, Gripeni pa so se varno vrnili v bazo, poroča portal.

Misija je del Natove operacije Air Policing, kolektivne zaščite zračnega prostora članic zavezništva v času mira. Misija poteka 24 ur na dan in "zagotavlja hiter odziv na vsako nepooblaščeno ali potencialno nevarno vojaško dejavnost v bližini ozemlja Nata".

Gre za ključni element odvračanja v baltski regiji, kjer so srečanja z ruskimi vojaškimi letali tudi sicer pogosta. Kot navajajo v zavezništvo, ruska letala pogosto letijo brez načrtov letov, transpoderjem ali vklopljenih radijskih zvez s  civilnimi kontrolorji zračnega prometa.

Gre še za enega v vrsti dogodkov v regiji, kjer se v zadnjem času stopnjujejo napetosti. Uradniki zavezništva so sicer poudarili, da so takšne misije rutinske, vendar nujne za ohranjanje varnosti in celovitosti zračnega prostora Nata.

Pedro Lopez
26. 09. 2025 09.00
Teh provokacij je v zadnjem času vse več. Ali to kaj pomeni?
ODGOVORI
0 0
MarkoE
26. 09. 2025 08.59
Zeh🥱
ODGOVORI
0 0
deratizacija
26. 09. 2025 08.59
O dogajanju v Rusiji pa niti beseda.
ODGOVORI
0 0
Odisej25
26. 09. 2025 08.58
+1
Ali bodo NATO sile kdaj sklatile rusko letalo? Dvomim. Nimajo poguma.
ODGOVORI
1 0
boslo
26. 09. 2025 08.59
Vprašanje časa....
ODGOVORI
0 0
kratko in jasno
26. 09. 2025 08.57
+2
vztrajno in počasi rus provocira nato, in seveda nikoli kriv. No sej, vsi, ki ste tako ali drugače zagovarjali Rusijo, boste imeli zgleda to čast, da vso njihovo prijaznost okusite tudi sami :-)
ODGOVORI
2 0
Yon Dan
26. 09. 2025 08.56
+2
Bruseljski pokvarjeni globalisti, rabijo orešnika.
ODGOVORI
2 0
resenik
26. 09. 2025 08.56
+1
kdo je dal obljubo o milimetrih
ODGOVORI
1 0
Voly
26. 09. 2025 08.55
+2
No, to pa niso povzročili Amerikanci in EU, temveč "oh in sploh" Rusi!
ODGOVORI
3 1
Letnik 1964
26. 09. 2025 08.55
+0
jaz se tudi približam sosedovem pesu...pa mi sosed nič ne reče...
ODGOVORI
2 2
bronco60
26. 09. 2025 08.53
+6
Z takšnimi novicami se samo narod hujska proti določenimi državami. A ne smejo leteti v svojem zračnem prostoru?? Kaj pa , če NATO prestopi črto, bo to tudi v novicah??
ODGOVORI
8 2
bu?e24 1
26. 09. 2025 08.56
+1
Natova orožja že pokajo po rusiji par let rusko pa po nato državah pa nje anje
ODGOVORI
1 0
tom74
26. 09. 2025 08.52
+7
a sploh veste kaj ste napisali, plasirajo novico, ki sploh ni
ODGOVORI
9 2
čebelinko
26. 09. 2025 08.52
+9
Se pravi niso bili v zračnem prostoru Litve, ampak so jih vseeno šli prestreči? hahaha Ko da sosed kosi travo na svoji zemlji, ti ga greš pa nadret, da ne bo slučajno še par centinov tvojega pokosil hahaha Napetost se ustvarja za brezveze.
ODGOVORI
12 3
2mt8
26. 09. 2025 08.50
+0
Litva, Latvija in Estonija so vzcvetele, odkar niso več pod Rusijo. To priznavajo tudi same. In če so te tri baltske države imele leta 1990 6x nižje plače od slovenskih so nam zdaj že izenačene oz. nas že prehitevajo.
ODGOVORI
4 4
Odisej25
26. 09. 2025 08.56
+2
niti ena od teh nas ne prehiteva!!!!!
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 08.59
so ja, trenutno imajo imajo največjo inflacijo v EU, hrano pa dražje kot v Nemčiji, keudraš!
ODGOVORI
0 0
Ninamedia
26. 09. 2025 08.50
+2
Kaj sedaj, nimajo več v hlačah da bi šli čez mejo? Phahah, papirni tigri
ODGOVORI
5 3
Odisej25
26. 09. 2025 08.57
Ne, držijo se pravil.
ODGOVORI
0 0
Watchy
26. 09. 2025 08.49
+4
O ne pa še kolega mam iz tam ki mu je cela familija v vojski zaposlena.
ODGOVORI
5 1
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 08.47
+2
tUdi vi mediji bi nas s takšnimi sporočili radi speljali v vojno z Rusijo!
ODGOVORI
8 6
bb5a
26. 09. 2025 08.47
+8
To da bo vsaj 100 ukrajink nakupoval cel dan v ljubljanskem btcju, pa nobenga ne mot... te se ne približujejo se že kle... isto raketni znanstveniki, so že tuki...
ODGOVORI
11 3
kratko in jasno
26. 09. 2025 08.54
-1
nisem vedela, da si lahko zaradi tega življenjsko ogrožena haha
ODGOVORI
1 2
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 08.47
+5
Letijo v nevtralnem zračnem prostoru in vi objavljate nebuloze!
ODGOVORI
11 6
Spijuniro Golubiro
26. 09. 2025 08.46
+3
Saj Litva je res lepa drẓ̌ava.
ODGOVORI
3 0
