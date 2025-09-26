Pet ruskih letal se je približalo zračnemu prostoru Litve

V četrtek so madžarska leta, ki so sicer stacionirana v Litvi, prestregla pet ruskih lovcev. Su-30, Su-35 ter trije Migi-31 so so se namreč nad Baltskim morjem približali zračnemu prostoru, ki ga nadzira zveza Nato, poroča spletni portal Defence blog.
Ko so se ruska letala približala, so madžarski lovci JAS 39 Gripen iz zračne baze Šiauliai v Litvi poleteli proti skupini ruskih letal, ki so se nahajala zahodno od litovske obale. Po vizualni identifikaciji in spremstvu se je ruska formacija obrnila, Gripeni pa so se varno vrnili v bazo, poroča portal.
Misija je del Natove operacije Air Policing, kolektivne zaščite zračnega prostora članic zavezništva v času mira. Misija poteka 24 ur na dan in "zagotavlja hiter odziv na vsako nepooblaščeno ali potencialno nevarno vojaško dejavnost v bližini ozemlja Nata".
Gre za ključni element odvračanja v baltski regiji, kjer so srečanja z ruskimi vojaškimi letali tudi sicer pogosta. Kot navajajo v zavezništvo, ruska letala pogosto letijo brez načrtov letov, transpoderjem ali vklopljenih radijskih zvez s civilnimi kontrolorji zračnega prometa.
Gre še za enega v vrsti dogodkov v regiji, kjer se v zadnjem času stopnjujejo napetosti. Uradniki zavezništva so sicer poudarili, da so takšne misije rutinske, vendar nujne za ohranjanje varnosti in celovitosti zračnega prostora Nata.
