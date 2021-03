Pet Slovencev s ponarejenimi testi poskušalo vstopiti na Hrvaško

Hrvaški policisti so na mejnem prehodu Plovanija na prste stopili petim Slovencem, ki so želeli s ponarejenimi negativni testi na koronavirus vstopiti na ozemlje Hrvaške. Ob podrobnem pregledu potrdil so ugotovili, da so bili ti bodisi kupljeni od druge osebe, bodisi prirejeni doma na računalniku. Hrvaški organi bodo zoper vse prekrškarje podali kazenske ovadbe.

Za vstop na Hrvaško velja omejitev, da vsi potniki, ki prihajajo iz držav članic EU, in ki trenutno niso na t.i. zelenem seznamu Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, Slovenija je trenutno na rdečem, morajo predložiti negativni PCR test za SARS-CoV-2, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Tega pravila so se držali tudi vsi slovenski državljani, toda ubrali so bližnjico in policistom na mejnem prehodu Plovanija predložili ponarjena potrdila o negativnem izvidu na novi koronavirus.

icon-expand Slovenci za vstop na Hrvaško predložili ponarejene negativne teste na koronavirus. FOTO: Miro Majcen

Prvi, ki je poskusil srečo, je bil 43-letni slovenski državljan, ki je v Sečovljah prečkal slovensko mejo, na Hrvaški strani pa so policisti ugotovili, da je bil PCR test na novi koronavirus ponarejen, in da ga je možakar kupil v Ljubljani. Čez dobro uro in pol sta na mejni prehod prispela dve mladoletni osebi in kot velevajo pravila sta tudi ona dva predložila rezultate testiranja. Tudi v njuna potrdila so policisti podvomili in pri zdravstvenem domu, ki je dokument izdalo preverili verodostnojnost. Ugotovili so, da gre za ponarejeni potrdili in da sta jih mladoletnika izdelala sama doma na računalniku. Podobna ideja se je utrnila tudi 78-letniku in 64-letnici, ki sta na mejni prehod želela prečkati okoli 13.30 ure. Tudi onadva sta rezultate testiranja ponaredila. Doma sta priredila potrdilo o negativnem testu, ga natisnila in predložila policistu. Hrvaška policija je sporočila, da bo proti vsem osumljenec vložila kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejenja listin.

Kot smo že poročali, pa ti primeri niso osamljeni, saj so minuli konec tedna policisti Policijske uprave Koper na mejnem prehodu Dragonja zaznali 15 primerov izkazovanja s ponarejenimi PCR-testi, in sicer so v vseh primerih ponarejene teste uporabili državljani Slovenije.