Pet smučarjev našli mrtvih, šestega še iščejo

Kot smo poročali, je skupina smučarjev izginila v soboto, blizu 3706 metrov visoke gore Tete Blanche. Iz mesta Zermatt, izhodišča znamenite gore Matterhorn, so se odpravili na turno smuko proti Arolli ob švicarsko-italijanski meji, in se niso vrnili.

Zadnji signal skupine je bil zabeležen ponoči. "Ni bil verbalen", je za BBC povedal Anjan Truffer, vodja zračne reševalne službe v Zermattu. Jim je pa signal omogočil, da so dobili približno predstavo o njihovi lokaciji.

Zaradi močnih vetrov, sneženja, visoke nevarnosti snežnih plazov in ničelne vidljivosti letenje sprva ni bilo mogoče. Ko so razmere to dopustile, pa so reševalci s helikopterjem v nedeljo zvečer le dosegli območje.

Okoli 21.20 po lokalnem času je policija kantona Valais sporočila, da so pet od šestih smučarjev našli "brez znakov življenja." Vsi so bili švicarski državljani, stari od 21 do 58 let. Pet jih je bilo članov iste družine, a policija njihove identitete še ni razkrila.

Truffler meni, da je bilo za nesrečo krivo slabo vreme in ne snežni plaz, saj so izginili na delu poti Zermatt-Arolla, kjer je nevarnost snežnih plazov majhna. Gre sicer za del znamenite 120-kilometrske "Haute Route", ki je zelo priljubljena, a primerna le za najbolj izkušene smučarje in lahko traja tudi več dni.