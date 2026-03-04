Pet sumljivih smrti: je reševalec moril starejše paciente?

Preiskovalni viri so za italijansko Anso povedali, da menijo, da je moški, ki je delal za italijanski Rdeči križ, a je zdaj suspendiran, pacientom morda dajal škodljive snovi med prevozi med bolnišnicami in domovi za ostarele v regiji Emilia-Romagna. Oblasti preučujejo tudi dodatne primere, kar vzbuja zaskrbljenost, da bi se lahko število potencialnih žrtev med preiskavo še povečalo, poroča Guardian.

Vsi pacienti so med prevozom z reševalnim vozilom iz Forlimpopolija blizu Forlìja doživeli srčni zastoj. Eden je umrl na poti, drugi pa kmalu zatem ali v dneh po tem. Mesece nihče od sorodnikov, večina jih je verjela, da so bili njihovi bližnji hudo bolni, ni izrazil zaskrbljenosti. Šele ko je družina ene od žrtev domnevno zahtevala obdukcijo, so začeli sumiti. Ni šlo namreč za nujne prevoze v bolnišnico, ampak za rutinski transport, kot je recimo prevoz iz doma za ostarele v bolnišnico za preglede.

V enem izmed sumljivih primerov je starejša ženska umrla v reševalnem vozilu, ko je potovala iz doma za ostarele na fizioterapijo. Tožilstvo je zoper voznika uvedlo preiskavo zaradi suma umora, domnevnega naklepa in uporabe strupenih snovi. Voznika še niso aretirali ali pridržali.

Odvetnica osumljenca je povedala, da njen klient zanika obtožbe in da je bil globoko pretresen. Dodala je, da se je takoj javil tožilstvu. Govorimo o starejših ljudeh, ki so bili neozdravljivo bolni, je dejala. Samo eden je umrl v reševalnem vozilu, ostali so umrli v dneh po prevozu, v enem primeru celo 13 dni po prevozu. Vseh pet je med potovanjem imelo respiratorne krize, vendar je vsakič posredovalo vozilo za nujno medicinsko pomoč, je pojasnila.