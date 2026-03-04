Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pet sumljivih smrti: je reševalec moril starejše paciente?

Ljubljana , 04. 03. 2026 10.39 pred 23 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Italijanski rešilec

Voznika reševalnega vozila italijanskem mestu Forlì sumijo umora petih starejših pacientov. Vse sumljive smrti so se zgodile med ali kmalu po prevozu pacientov v reševalnem vozilu, ki ga je vozil 27-letni moški.

Preiskovalni viri so za italijansko Anso povedali, da menijo, da je moški, ki je delal za italijanski Rdeči križ, a je zdaj suspendiran, pacientom morda dajal škodljive snovi med prevozi med bolnišnicami in domovi za ostarele v regiji Emilia-Romagna. Oblasti preučujejo tudi dodatne primere, kar vzbuja zaskrbljenost, da bi se lahko število potencialnih žrtev med preiskavo še povečalo, poroča Guardian.

Italijanski rešilec
Italijanski rešilec
FOTO: Shutterstock

 Vsi pacienti so med prevozom z reševalnim vozilom iz Forlimpopolija blizu Forlìja doživeli srčni zastoj. Eden je umrl na poti, drugi pa kmalu zatem ali v dneh po tem. Mesece nihče od sorodnikov, večina jih je verjela, da so bili njihovi bližnji hudo bolni, ni izrazil zaskrbljenosti. Šele ko je družina ene od žrtev domnevno zahtevala obdukcijo, so začeli sumiti. Ni šlo namreč za nujne prevoze v bolnišnico, ampak za rutinski transport, kot je recimo prevoz iz doma za ostarele v bolnišnico za preglede.

V enem izmed sumljivih primerov je starejša ženska umrla v reševalnem vozilu, ko je potovala iz doma za ostarele na fizioterapijo. Tožilstvo je zoper voznika uvedlo preiskavo zaradi suma umora, domnevnega naklepa in uporabe strupenih snovi. Voznika še niso aretirali ali pridržali.

Odvetnica osumljenca je povedala, da njen klient zanika obtožbe in da je bil globoko pretresen. Dodala je, da se je takoj javil tožilstvu. Govorimo o starejših ljudeh, ki so bili neozdravljivo bolni, je dejala. Samo eden je umrl v reševalnem vozilu, ostali so umrli v dneh po prevozu, v enem primeru celo 13 dni po prevozu. Vseh pet je med potovanjem imelo respiratorne krize, vendar je vsakič posredovalo vozilo za nujno medicinsko pomoč, je pojasnila. 

reševalec italija preiskava smrt

Trump pripravlja primer tudi proti začasni venezuelski predsednici?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hapiness
04. 03. 2026 11.05
mladina brezbrižna
Odgovori
0 0
M_teoretik
04. 03. 2026 10.56
Tak je bil pri nas oproščen!?
Odgovori
0 0
M_teoretik
04. 03. 2026 10.57
Pa še odskodnino zahteva za " dobro" ime!?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551