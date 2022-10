Pet turistov ujetih v kavernah Velikega kanjona 60 metrov pod zemljo

Pet turistov je ostalo ujetih 60 metrov pod zemljo v kavernah Velikega kanjona v Arizoni. Tam so obtičali po okvari dvigala, popravilo pa traja dlje, kot so pričakovali. Turiste, ki se ne morejo sami povzpeti iz globine, so namestili v poseben apartma na dnu turistične atrakcije.

60 metrov pod zemljo v Velikem kanjonu v Arizoni je od nedelje ujetih pet turistov, poroča CNN. Skupina turistov je v kavernah obtičala po okvari dvigala, so sporočile oblasti. "Včeraj je pet ljudi zapuščalo kaverne, ko je dvigalo prenehalo delovati. Ker smo predvidevali, da gre za težave z elektriko, smo pripeljali generator. A izkazalo se je, da vzrok tiči drugje, težava je mehanske narave," je povedal predstavnik za odnose z javnostmi. Kot je sporočil, ne vedo, koliko časa bo trajalo, da popravijo dvigalo. A lačni in žejni ne bodo, je povedal. Ta čas skupina namreč biva v apartmaju, ki se nahaja na dnu turistične atrakcije, na voljo jim je tudi manjša restavracija. Iz podzemlja vodi tudi precej stopnic, a je pot navzgor zahtevna, vmes je treba tudi plezati in se povzpeti po lestvah, vsi ujeti pa preprosto nimajo fizičnih sposobnosti za kaj takšnega, je pojasnil. icon-expand Veliki kanjon iz helikopterja FOTO: iStock Kot je dodal, imajo v pripravljenosti dvižno napravo in ekipo reševalcev, ki bodo posredovali, če bo popravilo trajalo dlje časa ali če ljudje ne bodo tako dolgo zdržali v takšnih razmerah.