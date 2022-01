Pet velesil se je zavezalo k preprečevanju širjenja jedrskega orožja

Pet svetovnih sil se je zavezalo, da se bodo izogibale jedrskem konfliktu in preprečevale širjenje jedrskega orožja. Rusija, Francija, Kitajska, Velika Britanija in ZDA so v skupni izjavi poudarile, da se v jedrski vojni ne more zmagati in zato do nje ne sme nikoli priti. "Prepričani smo, da je treba preprečiti širjenje takšnega orožja," so sporočile stalne članice Varnostnega sveta ZN Rusija, Francija, Kitajska, Velika Britanija in ZDA.

Varnostni svet ZN Države, ki imajo kot stalne članice pravico do veta v Varnostnem svetu ZN, so svojo izjavo objavile en dan pred konferenco pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) na sedežu ZN v New Yorku. Dogovor, ki je stopil v veljavo leta 1970, služi kot temelj za nadzorovanje jedrskega orožja, v katerem so se jedrske sile zavezale k razorožitvi. Obenem pa je državam, ki nimajo jedrskega orožja, prepovedano, da si ga pridobijo. V izjavi so se velesile zavezale, da je najbolj pomembna odgovornost jedrskih sil, preprečiti spopad med seboj. Jedrsko orožje lahko služi le za obrambo, zastraševanje in preprečevanje spopada. Mednarodno pa želijo države sodelovati pri cilju sveta brez jedrskega orožja. Rusko zunanje ministrstvo je izjavo, ki je po njihovih besedah nastala pod težjimi pogoji mednarodne varnosti, označilo za pomembno. Lahko bi pripomogla k zmanjšanju mednarodnih napetosti, je dodala govorka ministrstva Maria Zaharova.