Pet žensk toži zvezno državo Teksas zaradi zakona proti splavu

V tožbi, ki so jo vložile v ponedeljek, ženske trdijo, da teksaški zakon, ki je eden najstrožjih v ZDA, povzroča zmedo med zdravniki. Ti nekatere nosečnice z zdravstvenimi zapleti zavračajo, ker se bojijo posledic. Tožnice želijo, da sodišče razjasni zakon, ki je po njihovem mnenju napisan nejasno in zaradi katerega se zdravstveni delavci bojijo odgovornosti. Prekinitev nosečnosti je dovoljena le, če je ogroženo življenje nosečnice, zdravnike pa je strah kazenskega pregona.

Ne bi smeli dopustiti, da mora nekdo čakati na zdravstveno oskrbo, dokler ni na pragu smrti, je opozorila Nancy Northup, izvršna direktorica Centra za reproduktivne pravice, ki zagotavlja pravno zastopanje žensk. Odkar je vrhovno sodišče ZDA razveljavilo prelomno odločitev iz leta 1973, ki je Američankam zagotovila pravico do splava, so se v zveznih državah ZDA sprožili številni podobni pravni izzivi.

V teksaški tožbi je navedeno, da so eni od tožnic, Amandi Zurawski, omogočili splav šele, ko je prišlo do zastrupitve krvi. Druge štiri so morale odpotovati iz države, da so dobile ustrezno zdravniško oskrbo zaradi zapletov, povezanih z nosečnostjo. Zdravniki so sicer priporočili splav zaradi poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja, vendar postopka umetne prekinitve nosečnosti v Teksasu nihče ni upal izvesti. "Moj zdravnik ni mogel posredovati, dokler je utripalo srce zarodka ali dokler nisem bila dovolj bolna," je v torek na novinarski konferenci dejala Zurawskijeva.