Peta noč nasilja v Franciji: policija nad protestnike v Marseillu s solzivcem

V Franciji so se nasilni protesti po smrti 17-letnika, ki ga je med policijsko kontrolo ustrelil policist, nadaljevali že peto noč zapored. Ti se kot požar, ki ga netijo izgredniki, širijo izven Pariza tudi v ostale predele Francije in celo izven njenih meja. Skupaj je policija aretirala že 2400 protestnikov, v Marseillu so morali policisti uporabiti solzivec. Preiskava tragičnega torkovega dogodka se medtem nadaljuje. Domnevni sopotnik v avtomobilu trdi, da naj bi policisti voznika najprej trikrat udarili s kopitom pištole, zaradi česar je z zavore odmaknil nogo. Avtomobil je speljal, policist pa je nato ustrelil.

Kako se je zgodila tragedija, ki je na ulice Francije že peto noč pognala množice protestnikov? Tožilci so začeli sestavljati potek dogodkov do usodnega streljanja policista na 17-letnega voznika, ki je zaradi poškodb umrl. Policist je bil zaradi dejanja obtožen uboja. Po poročanju BBC tožilci zaslišujejo očividce in preverjajo posnetke nadzornih kamer, ki kažejo, da je do streljanja policista prišlo potem, ko je najstnik z avtomobilom že speljal. Voznik naj bi po besedah tožilcev pred tem že prezrl zahtevo policije, naj ustavi, a so ga policisti nato dohiteli in izvlekli orožje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Na spletu se je medtem pojavil zapis enega od domnevnih sopotnikov v avtomobilu, ki so ga po pisanju BBC francoski mediji že preverili in potrdili. Sopotnik je v zapisu dejal, da so ob ustavitvi avtomobila policisti 17-letnika trikrat udarili s kopitom pištole, zaradi česar je voznik z zavore umaknil nogo, avtomobil pa je nato speljal. S pričo se nameravajo tožilci pogovoriti v ponedeljek. Aretiranih že približno 2400 protestnikov Medtem so v Franciji že peto noč zapored potekali nasilni protesti. V Parizu je policija protestnike odstranila s Place de la Concorde in po tem, ko so se na družbenih omrežjih pojavili pozivi, naj se množice zberejo na znameniti aveniji Champs Elysees, svojo prisotnost povečala tudi tam. V Marseillu so proti protestnikom uporabili solzivec, poroča SkyNews. V prestolnici so policisti aretirali 37 protestnikov ter na območju zasegli orožje. Skupaj je bilo v protestih aretiranih že okoli 2400 oseb.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Ljudje sicer že vse od tragičnega dogodka v predmestju Pariza glasno protestirajo na ulicah, zažigajo avtomobile, mečejo kamenje in ognjemete ter plenijo po trgovinah. V petek zvečer so roparji vdrli v trgovino z orožjem v Marseillu in ukradli orožje, je sporočila policija. V soboto so gasilci v Nanterru na obrobju Pariza pogasili požare, ki so jih zanetili protestniki, zaradi česar so bili po ulicah raztreseni ožgani ostanki avtomobilov. Oblasti so dejale, da je bilo podtaknjenih okoli 2500 požarov. V sosednjem predmestju Colombes so medtem protestniki prevračali smetnjake ter jih uporabili kot začasne barikade.