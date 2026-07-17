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Pete Hegseth si želi testosterona za svoje vojake

Washington, 17. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tadeja Lampret
Pete Hegseth

"Vojaki morajo biti močni, odporni in sposobni," je jasen ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Zato Pentagon uvaja vsakoletno testiranje ravni hormona testosterona za vse vojake, starejše od 30 let. Sodobno bojišče namreč po njegovih besedah zahteva najvišjo raven pripravljenosti, pomanjkanje testosterona pa da lahko ogrozi zdravje vojakov. Tistim, pri katerih bodo odkrili nizke ravni, bodo ponudili hormonsko nadomestno zdravljenje. A predlog že zbuja mešane odzive tako med zdravniki kot v političnih vrstah.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v sredo na družbenem omrežju najavil novo testiranje za vojake. "Uvedli bomo nov presejalni program, s katerim bomo testirali primanjkljaj testosterona pri naših vojakih. S tem bomo zagotovili, da imate pravo raven testosterona in da lahko kar najbolje opravljate svoje delo. Dokazano je, da ko se staramo, stopnja testosterona naravno pade," je zapisal.

Zato vsakoletni testi in možnost terapije za tiste nad 30 let, mlajši vojaki se za preverjanje ravni hormona lahko odločijo prostovoljno.

Del zdravstvene stroke ob tem že opozarja, da splošno testiranje brez simptomov ni običajno, dejstvo pa je, da nizke ravni testosterona povzročajo utrujenost, izgubo mišične mase in upad spolne sle. A Hegseth je prepričan: "Z zgodnjim obravnavanjem teh zdravstvenih kazalnikov boste še naprej ostali vodilna smrtonosna sila."

Mnogi analitiki ob tem menijo, da je neobičajno, da se obrambni minister, še posebej v času vojne z Iranom, ukvarja s testiranjem testosterona pri vojakih. Poudarjajo tudi, da ni jasno, kaj bi odkrite nizke ravni pomenile za posameznikovo kariero, kaj za ženske.

Toda Hegseth, nekdanji vojak in voditelj na televiziji Fox News, že od začetka mandata poudarja nujnost bojevniškega duha in tradicionalne moškosti, povečal je zahteve za telesno pripravljenost vojakov, ameriški mediji so poročali o kontroverznih odpuščanjih na vodstvenih položajih v vojski in blokadi pri kariernih napredovanjih žensk.

Tudi demokrati so ob Hegsethovih predlogih za testiranje vojakov kritični. "Mimogrede - moški člani tega odbora, pazite, za kaj glasujete. Si res želite, da bi se vlada vmešavala v vaše stvari, merila testosteron in odločala, ali ga imate dovolj? Ali ste dovolj moški, da boste lahko v kongresu?" je vprašala demokratska kongresnica Pramila Jayapal.

Nekdanja predsedniška kandidatka Hillary Clinton pa je zapisala, da bi bilo morda bolj koristno, da bi pri ministrih testirali usposobljenost.

Testosteron in povezave z moškostjo je sicer pogosta tema pri nekaterih članih Trumpove administracije, delu desnice in pri mladih, ki naj bi ga vse bolj uporabljali za povečevanje mišične mase.

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