'ZDA v okviru morebitnega mirovnega dogovora ne bodo poslale vojakov v Ukrajino'

Hegseth je jasna stališča ZDA do razmer v Evropi pojasnil na srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju.

Hegseth je v govoru na srečanju zveze Nato v Bruslju dejal, da bodo ZDA blokirale vpletanje Nata v ukrajinsko-ruski konflikt in njegovo reševanje, prav tako je zavrnil možnost, da bi bilo članstvo Ukrajine v Natu del morebitnega mirovnega sporazuma.

Hegseth je v Bruselj prispel na dvodnevne pogovore z zavezniki iz zveze Nato in Ukrajine. Obisk je v torek začel z obiskom ameriške vojaške baze v Nemčiji. Kljub temu, da je poudaril, da si Evropa zasluži mir, je hkrati dodal, da mora za varnost skrbeti vsak sam.

Poleg njega so staro celino obiskali še nekateri drugi najvišji ameriški uradniki. Politični vrhunec bo v petek, ko se bosta v Münchnu srečala ameriški podpredsednik JD Vance in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Po oceni Hegsetha se bo vojna sicer končala le, ko bodo zavezniki sprejeli realistično oceno stanja na bojišču, ki pa je po njegovem mnenju drugačno kot pred letom 2014. Zato je cilj, da se Ukrajini vrnejo meje izpred več kot deset let, označil za nerealen. "Sledenje temu iluzornemu cilju bo le podaljšalo vojno in povzročilo še več trpljenja," je dejal in dodal, da mora dogovor o trajnem miru za Ukrajino vključevati trdno varnostno zagotovilo, da se vojna ne bo ponovno začela.