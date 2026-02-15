Naslovnica
Tujina

Petek 13. prinesel smolo Titovi 'ladji miru'

Reka, 15. 02. 2026 09.55 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
U.Z. STA
Poškodovana ladja Galeb

V ladjo Galeb, ki je stalno privezana v pristanišču na Reki, je ob izplutju s priveza trčila turška tovorna ladja Deniz Akay, ki ji je odpovedal pogon. Poškodovanih ni bilo, celoten obseg škode pa še ugotavljajo.

Ugotovili so manjšo škodo na turški ladji in na premcu Galeba, izrečen pa je bil tudi ukrep prepovedi plovbe ladje Deniz Akay v lasti družbe Akaylar, ki trenutno pluje pod zastavo Barbadosa, so v soboto sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo. 

Celoten obseg škode še ugotavljajo, preiskave so prav tako še v teku, glede na doslej zbrane informacije pa je dogodek označen kot pomorska nezgoda.

"Poklicali smo že strokovnjaka, ki bo ugotovil, kakšna je materialna škoda. Prav tako pozivamo lastnika turške ladjarske družbe k sodelovanju, da bi situacijo čim bolje rešili," je za Net.hr povedala županja Iva Rinčić. 

Pa bo to podaljšalo roke za obnovo ladje? "Popolne informacije o Galebu smo na mestnem svetu podali že lani. Podaljšanje roka za obnovo smo prejeli do 31. decembra letos, tako da formalno nismo v zamudi. Bomo pa videli, kakšen je obseg škode in ali bo to vplivalo na spremembo rokov," je še dodala.

Ladja Galeb, znana tudi kot plavajoča rezidenca nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita, ima dolgo in zanimivo preteklost. Od leta 2006 je zaščitena kot kulturna dediščina. Galeb je v reško pristanišče priplul pred letom dni po obsežni obnovi, ki je potekala od leta 2019. Poleg konstrukcijske sanacije so izvedli tudi temeljita restavratorska dela notranjosti, saj je bila ladja preurejena v muzej, delno pa tudi gostinski objekt s prenočišči.

Preberi še Obnovili Titovo 'ladjo miru', ki bo odslej služila turistom

Skupna vrednost obnove in opreme je znašala 12,4 milijona evrov. Od tega je 4,2 milijona evrov prispevala Evropska unija iz nepovratnih sredstev, občina Reka pa je dodatno zagotovila 1,6 milijona evrov za nakup ladje, projektiranje in druge stroške.

ladja galeb poškodba trčenje pristanišče tovorna ladja

Oblečeni v superheroje, morilce in kriminalce iskali tatova telefonov

Ugrabljena deklica v Italiji: sledi naj bi vodile v Avstrijo

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
15. 02. 2026 10.57
Zdej jo bo pa Gašpar na kvadrat kupil in rešil pred pogubo.
Odgovori
0 0
galeon
15. 02. 2026 10.53
Ni sile. Mal zvitega pleha.
Odgovori
+2
2 0
jank
15. 02. 2026 10.43
Janša, kot nekdanji vzoren Titov omladinec, bi lahko del sredstev za predvolilno propagando namenil za Galeba. Pa menda ga ja ni sram njegove bleščeče politične preteklosti.
Odgovori
+2
4 2
Kratki
15. 02. 2026 11.08
In tvoja mama tudi malinovec
Odgovori
0 0
Medo888
15. 02. 2026 10.37
Tisto luknjo bojo že zakrpali mal čez prišvasajo pa mal izolacije gor 🤣🤣🤣
Odgovori
+3
4 1
Mean Cat
15. 02. 2026 10.40
Pur-pen
Odgovori
+1
2 1
Andrej Lon?ar3
15. 02. 2026 10.36
Ta ladja sodi na odpad z Velenjskim titovim kipom v kompletu.
Odgovori
-2
6 8
jablan
15. 02. 2026 11.06
Karma se ti vrne
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
15. 02. 2026 10.14
Joj, hvala bogu da je na hrvaškem!
Odgovori
+4
7 3
bibaleze
