Petek 13. prinesel smolo Titovi 'ladji miru'

Celoten obseg škode še ugotavljajo, preiskave so prav tako še v teku, glede na doslej zbrane informacije pa je dogodek označen kot pomorska nezgoda.

Ugotovili so manjšo škodo na turški ladji in na premcu Galeba, izrečen pa je bil tudi ukrep prepovedi plovbe ladje Deniz Akay v lasti družbe Akaylar, ki trenutno pluje pod zastavo Barbadosa, so v soboto sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

"Poklicali smo že strokovnjaka, ki bo ugotovil, kakšna je materialna škoda. Prav tako pozivamo lastnika turške ladjarske družbe k sodelovanju, da bi situacijo čim bolje rešili," je za Net.hr povedala županja Iva Rinčić.

Pa bo to podaljšalo roke za obnovo ladje? "Popolne informacije o Galebu smo na mestnem svetu podali že lani. Podaljšanje roka za obnovo smo prejeli do 31. decembra letos, tako da formalno nismo v zamudi. Bomo pa videli, kakšen je obseg škode in ali bo to vplivalo na spremembo rokov," je še dodala.

Ladja Galeb, znana tudi kot plavajoča rezidenca nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita, ima dolgo in zanimivo preteklost. Od leta 2006 je zaščitena kot kulturna dediščina. Galeb je v reško pristanišče priplul pred letom dni po obsežni obnovi, ki je potekala od leta 2019. Poleg konstrukcijske sanacije so izvedli tudi temeljita restavratorska dela notranjosti, saj je bila ladja preurejena v muzej, delno pa tudi gostinski objekt s prenočišči.