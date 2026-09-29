Peterico, osumljeno načrtovanja napada, izpustili, Trump začuden

Policija je moške prijela v nedeljo na podlagi klica vaščanke o treh sumljivih vozilih in skupini zamaskiranih moških v bližini letalskega oporišča Fairford na zahodu države, ki ga ameriške sile med drugim uporabljajo za napade na Iran.

Peterico britanskih državljanov, starih okoli 25 let, so aretirali zaradi suma "priprave terorističnega dejanja" in obtožb v zvezi z eksplozivnimi sredstvi, vozila pa temeljito preiskali. Pristojni britanski organi še niso uradno pojasnili podrobnosti o naravi ali izvoru grožnje.

Moške so iz pripora izpustili v ponedeljek po plačilu varščine. Vodja britanske protiteroristične policije je pojasnil, da to ne pomeni, da je preiskava končana ter da za peterico veljajo strogi pogoji glede gibanja in stikov z drugimi. Dejal je, da policisti primer preučujejo z vseh možnih zornih kotov, vključno z možnostjo, da gre za dejavnost, ki jo izvajajo posredniki ali posamezniki, ki – zavedno ali nezavedno – delujejo v imenu druge države.