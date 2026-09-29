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Peterico, osumljeno načrtovanja napada, izpustili, Trump začuden

London, 29. 09. 2026 10.55 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Letalska baza

Britanska policija je sporočila, da je pet moških, aretiranih v bližini letalskega oporišča, ki ga uporabljajo ZDA, po plačilu varščine izpustila na prostost. Predsednik ZDA Donald Trump je po izpustitvi peterice izrazil presenečenje, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa trdi, da je v incident nedvomno vpleten "tuj akter".

Policija je moške prijela v nedeljo na podlagi klica vaščanke o treh sumljivih vozilih in skupini zamaskiranih moških v bližini letalskega oporišča Fairford na zahodu države, ki ga ameriške sile med drugim uporabljajo za napade na Iran.

Peterico britanskih državljanov, starih okoli 25 let, so aretirali zaradi suma "priprave terorističnega dejanja" in obtožb v zvezi z eksplozivnimi sredstvi, vozila pa temeljito preiskali. Pristojni britanski organi še niso uradno pojasnili podrobnosti o naravi ali izvoru grožnje.

Moške so iz pripora izpustili v ponedeljek po plačilu varščine. Vodja britanske protiteroristične policije je pojasnil, da to ne pomeni, da je preiskava končana ter da za peterico veljajo strogi pogoji glede gibanja in stikov z drugimi. Dejal je, da policisti primer preučujejo z vseh možnih zornih kotov, vključno z možnostjo, da gre za dejavnost, ki jo izvajajo posredniki ali posamezniki, ki – zavedno ali nezavedno – delujejo v imenu druge države.

Letališče Fairford v zahodni Angliji
Letališče Fairford v zahodni Angliji
FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu dejal, da je presenečen, da so jih izpustili. "Jaz tega ne bi storil," je dodal. Državni sekretar Rubio pa je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izrazil prepričanje, da je v incident nedvomno vpleten tuji akter. Podrobnosti ni pojasnil, je pa dejal, da gre za "zelo resno situacijo".

V pogovoru je Rubio tudi omenil Iran in poudaril, da je grozil z napadi na ameriške interese, vendar ga ni neposredno obtožil za incident. Teheran vsakršno vpletenost odločno zanika.

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KOMENTARJI2

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
29. 09. 2026 11.48
Temu Trumpu itak ni nič jasno !
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0 0
bronco60
29. 09. 2026 11.39
To so igrali Paintball, ali kako že.
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0 0
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