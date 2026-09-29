Peterico, osumljeno načrtovanja napada, izpustili, Trump začuden

Policija je moške prijela v nedeljo na podlagi klica vaščanke o treh sumljivih vozilih in skupini zamaskiranih moških v bližini letalskega oporišča Fairford na zahodu države, ki ga ameriške sile med drugim uporabljajo za napade na Iran.
Peterico britanskih državljanov, starih okoli 25 let, so aretirali zaradi suma "priprave terorističnega dejanja" in obtožb v zvezi z eksplozivnimi sredstvi, vozila pa temeljito preiskali. Pristojni britanski organi še niso uradno pojasnili podrobnosti o naravi ali izvoru grožnje.
Moške so iz pripora izpustili v ponedeljek po plačilu varščine. Vodja britanske protiteroristične policije je pojasnil, da to ne pomeni, da je preiskava končana ter da za peterico veljajo strogi pogoji glede gibanja in stikov z drugimi. Dejal je, da policisti primer preučujejo z vseh možnih zornih kotov, vključno z možnostjo, da gre za dejavnost, ki jo izvajajo posredniki ali posamezniki, ki – zavedno ali nezavedno – delujejo v imenu druge države.
Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu dejal, da je presenečen, da so jih izpustili. "Jaz tega ne bi storil," je dodal. Državni sekretar Rubio pa je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izrazil prepričanje, da je v incident nedvomno vpleten tuji akter. Podrobnosti ni pojasnil, je pa dejal, da gre za "zelo resno situacijo".
V pogovoru je Rubio tudi omenil Iran in poudaril, da je grozil z napadi na ameriške interese, vendar ga ni neposredno obtožil za incident. Teheran vsakršno vpletenost odločno zanika.
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