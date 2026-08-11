Peti napad glavate želve: tokrat v hrbet ugriznila mladeniča

"Želva se mu je približala od zadaj in ga ugriznila v spodnji del hrbta, iz rane je tekla kri," je povedala mama mladeniča. Fanta so po navodilu odpeljali k zdravniku, da bi prejel zaščito proti morebitni bakterijski okužbi.

Od 22. julija so na plaži Miljenko in Dobrila v Kaštel Lukšiću zabeležili že pet ugrizov, občani pa se sprašujejo, ali se je še varno kopati v morju. Kot pripovedujejo domačini, želva ugrizne tudi takrat, ko se je plavalci ne dotikajo ali motijo.

Zavedajo se, da je glavata želva v svojem naravnem okolju zaščitena vrsta in ji zato ne želijo škodovati, hkrati pa menijo, da žival, ki po neuradnih ocenah tehta tudi do 70 kilogramov in se zadržuje v plitvinah, kjer napada plavalce, postaja nevarna.