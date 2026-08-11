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Peti napad glavate želve: tokrat v hrbet ugriznila mladeniča

Split, 11. 08. 2026 15.37 pred 31 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
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Nov ugriz glavate želve v zalivu pri Kaštel Lukšiću. V nedeljo je v spodnji del hrbta ugriznila mladeniča, ki je moral poiskati zdravniško pomoč. Gre za že peti ugriz od konca julija, domačini pa so vse bolj zaskrbljeni, saj se želva zadržuje tudi v plitvinah ob obali.

"Želva se mu je približala od zadaj in ga ugriznila v spodnji del hrbta, iz rane je tekla kri," je povedala mama mladeniča. Fanta so po navodilu odpeljali k zdravniku, da bi prejel zaščito proti morebitni bakterijski okužbi.

Od 22. julija so na plaži Miljenko in Dobrila v Kaštel Lukšiću zabeležili že pet ugrizov, občani pa se sprašujejo, ali se je še varno kopati v morju. Kot pripovedujejo domačini, želva ugrizne tudi takrat, ko se je plavalci ne dotikajo ali motijo.

Zavedajo se, da je glavata želva v svojem naravnem okolju zaščitena vrsta in ji zato ne želijo škodovati, hkrati pa menijo, da žival, ki po neuradnih ocenah tehta tudi do 70 kilogramov in se zadržuje v plitvinah, kjer napada plavalce, postaja nevarna.

Glavata kareta
Glavata kareta
FOTO: Shutterstock

Kot neuradno poroča Portal.hr, selitev strogo zaščitene živali ne bo mogoča, domačini pa naj bi s problematiko seznanili tudi okoljsko ministrstvo.

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
miabi
11. 08. 2026 16.08
Ali je kje na Jadranu živino zdravnik za morske živali? Mislim, da zdrava želva ne bi napadala niti bi ne bila v plitvini.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
11. 08. 2026 16.03
Vso so/smo siti turistov.
Odgovori
0 0
96bimBo
11. 08. 2026 16.02
Ja, živali vedo, kdo je prvi minister.
Odgovori
+2
2 0
Emtisunce
11. 08. 2026 16.01
Pojedli ste vse ribe iz jadrana, dej je pa revca lačna in bo po pojedla vas.
Odgovori
+1
1 0
miabi
11. 08. 2026 15.59
Je kje kakšen živino zdravnik za morske živali? Mogoče je bolna, ker drugače ne bi napadala, niti se zadrževala v plitvini.
Odgovori
+1
1 0
an2000
11. 08. 2026 15.57
Čudno... Še zivali nas imajo poln kufer.... Sem pa v Egiptu par tednov nazaj posnel želvo, ki je cisto mirno priplavala mimo, se sploh ni pustila motiti...😍😍
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+3
3 0
Pinokio
11. 08. 2026 15.55
Še dobro, da ni oborožena.
Odgovori
-2
0 2
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