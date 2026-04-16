Peti napad na domnevne tihotapce z drogo v tednu dni, trije mrtvi

Ameriška vojska je v ponedeljek sporočila, da je v vzhodnem Tihem oceanu razstrelila dve ladji, ki naj bi ju uporabljali tihotapci drog, pri čemer je ubila skupno pet ljudi, eden pa je preživel. Nato je vojska v torek sporočila, da je v vzhodnem Tihem oceanu ubila še štiri ljudi.

Z zadnjim napadom se je skupno število ubitih povzpelo na najmanj 177, kaže podatek tiskovne agencije AFP.

Južno poveljstvo ZDA je sporočilo, da je v vzhodnem Pacifiku izvedlo "smrtonosni kinetični napad na plovilo, ki ga upravljajo določene teroristične organizacije" , ne da bi pri tem imenovalo domnevno skupino. "Med to akcijo so bili ubiti trije moški narkoteroristi."

Administracija predsednika Donalda Trumpa vztraja, da je dejansko v vojni s tako imenovanimi "narkoteroristi", ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar ni predložila nobenih dokončnih dokazov, da so plovila, na katera cilja, vpletena v trgovino z drogami, kar je sprožilo burno razpravo o zakonitosti operacij, navaja Guardian.

Mednarodni pravni strokovnjaki in skupine za človekove pravice pravijo, da gre za izvensodne poboje, saj gre za civiliste, ki ne predstavljajo neposredne grožnje za Združene države.

Januarja so odvetniki v imenu družin dveh moških iz ribiške vasi na Trinidadu, ki sta bila ubita v oktobrskem napadu na majhno ladjo v Karibih, vložili zvezno tožbo proti ZDA, saj da "namerni in premišljeni uboji nimajo nobene verjetne pravne utemeljitve".

"Administracija še naprej širi neutemeljene in strašljive trditve o tem, kdo so bili ti ljudje, kljub preiskavam, ki kažejo, da so bili nekateri ubiti zgolj ribiči, ki so le poskušali preživeti svoje družine," je decembra sporočila Ameriška zveza za državljanske svoboščine.

Prejšnji mesec sta demokratska predstavnika Joaquin Castro in Sara Jacobs pisala Medameriški komisiji za človekove pravice, v katerih sta opozorila na umore in dodala, da imena in narodnosti večine žrtev ostajajo neznani.

Napadi na čolne se v Latinski Ameriki nadaljujejo, čeprav se ameriška vojska osredotoča na operacije na Bližnjem vzhodu.