Tujina

Peti napad na domnevne tihotapce z drogo v tednu dni, trije mrtvi

Washington, 16. 04. 2026 07.33 pred 37 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.V.
Ameriški napad na tihotapce z drogo v Pacifiku

V ameriškem napadu na domnevno ladjo za preprodajo drog so bile ubite tri osebe. Gre za že peti smrtonosni napad v tednu dni. Doslej so ZDA pri tem ubile vsaj 177 ljudi.

Južno poveljstvo ZDA je sporočilo, da je v vzhodnem Pacifiku izvedlo "smrtonosni kinetični napad na plovilo, ki ga upravljajo določene teroristične organizacije", ne da bi pri tem imenovalo domnevno skupino. "Med to akcijo so bili ubiti trije moški narkoteroristi."

Z zadnjim napadom se je skupno število ubitih povzpelo na najmanj 177, kaže podatek tiskovne agencije AFP.

Ameriška vojska je v ponedeljek sporočila, da je v vzhodnem Tihem oceanu razstrelila dve ladji, ki naj bi ju uporabljali tihotapci drog, pri čemer je ubila skupno pet ljudi, eden pa je preživel. Nato je vojska v torek sporočila, da je v vzhodnem Tihem oceanu ubila še štiri ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Administracija predsednika Donalda Trumpa vztraja, da je dejansko v vojni s tako imenovanimi "narkoteroristi", ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar ni predložila nobenih dokončnih dokazov, da so plovila, na katera cilja, vpletena v trgovino z drogami, kar je sprožilo burno razpravo o zakonitosti operacij, navaja Guardian.

Mednarodni pravni strokovnjaki in skupine za človekove pravice pravijo, da gre za izvensodne poboje, saj gre za civiliste, ki ne predstavljajo neposredne grožnje za Združene države.

Januarja so odvetniki v imenu družin dveh moških iz ribiške vasi na Trinidadu, ki sta bila ubita v oktobrskem napadu na majhno ladjo v Karibih, vložili zvezno tožbo proti ZDA, saj da "namerni in premišljeni uboji nimajo nobene verjetne pravne utemeljitve".

"Administracija še naprej širi neutemeljene in strašljive trditve o tem, kdo so bili ti ljudje, kljub preiskavam, ki kažejo, da so bili nekateri ubiti zgolj ribiči, ki so le poskušali preživeti svoje družine," je decembra sporočila Ameriška zveza za državljanske svoboščine.

Prejšnji mesec sta demokratska predstavnika Joaquin Castro in Sara Jacobs pisala Medameriški komisiji za človekove pravice, v katerih sta opozorila na umore in dodala, da imena in narodnosti večine žrtev ostajajo neznani.

Napadi na čolne se v Latinski Ameriki nadaljujejo, čeprav se ameriška vojska osredotoča na operacije na Bližnjem vzhodu.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
progresivnidaveknastanovanja
16. 04. 2026 08.49
problem je ker so nekateri tihotapci prisiljeni v to, drugače je pa res da druge kot vse kartele zbombat ni
Odgovori
0 0
tuttikaki
16. 04. 2026 08.34
tudi komentirat se ne da, ker ni nič dovoljeno....ste smotani in očitno sami sebi namen
Odgovori
0 0
