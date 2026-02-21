Petina Evropejcev razmišlja o diktaturi kot alternativi demokraciji

Najnovejša mednarodna raziskava javnega mnenja agencije AboutPeople kaže, da demokracija v Evropi ostaja splošno sprejeta vrednota, vendar njeno praktično delovanje med državljani povzroča vse več razočaranja. Raziskavo, ki jo je prvi objavil Politico, so po naročilu Progressive Lab izvedli v Grčiji, Franciji, na Švedskem, v Združenem kraljestvu in Romuniji.

Približno petina vprašanih meni, da bi bila v določenih okoliščinah diktatura lahko primernejša oblika vladanja. Dobra četrtina bi bila pripravljena podpreti močnega in učinkovitega voditelja, tudi če bi ta omejil demokratične pravice in ne bi bil neposredno odgovoren državljanom.

Kljub temu večina Evropejcev ostaja zavezana demokratičnemu sistemu, saj 69 odstotkov anketiranih zavrača avtoritarne alternative. Raziskava tako ne kaže splošnega odmika od demokracije kot ideala, temveč predvsem nezadovoljstvo z njenim konkretnim delovanjem.