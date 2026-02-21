Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Petina Evropejcev razmišlja o diktaturi kot alternativi demokraciji

Bruselj, 21. 02. 2026 08.33 pred 6 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Pred vrhom EU

Nova javnomnenjska raziskava mednarodne agencije razkriva, da kljub podpori demokratičnim idealom skoraj petina Evropejcev razmišlja o diktaturi kot alternativi, četrtina pa je pripravljena sprejeti omejevanje pravic za močnega voditelja.

Najnovejša mednarodna raziskava javnega mnenja agencije AboutPeople kaže, da demokracija v Evropi ostaja splošno sprejeta vrednota, vendar njeno praktično delovanje med državljani povzroča vse več razočaranja. Raziskavo, ki jo je prvi objavil Politico, so po naročilu Progressive Lab izvedli v Grčiji, Franciji, na Švedskem, v Združenem kraljestvu in Romuniji.

Približno petina vprašanih meni, da bi bila v določenih okoliščinah diktatura lahko primernejša oblika vladanja. Dobra četrtina bi bila pripravljena podpreti močnega in učinkovitega voditelja, tudi če bi ta omejil demokratične pravice in ne bi bil neposredno odgovoren državljanom.

Kljub temu večina Evropejcev ostaja zavezana demokratičnemu sistemu, saj 69 odstotkov anketiranih zavrača avtoritarne alternative. Raziskava tako ne kaže splošnega odmika od demokracije kot ideala, temveč predvsem nezadovoljstvo z njenim konkretnim delovanjem.

Evropa
Evropa
FOTO: Shutterstock

Stopnja razočaranja se med državami razlikuje. Najvišja je v Grčiji, kjer 76 odstotkov prebivalcev izraža nezadovoljstvo z delovanjem demokracije. Visoko stopnjo kritičnosti beležijo tudi Francija in Romunija, medtem ko sta Združeno kraljestvo in zlasti Švedska nekoliko manj obremenjena z nezaupanjem. Kljub razlikam pa je skupni imenovalec vseh držav občutek, da politični sistem ne deluje v korist državljanov, poroča Politico.

Tretjina vprašanih ne dojema vzpona skrajne desnice kot nevarnosti za demokracijo. To sovpada z rastjo populističnih in nacionalističnih gibanj v več evropskih državah ter kaže na spremembo politične krajine.

Evropske institucije uživajo nekoliko več podpore kot nacionalni politični akterji. Zaupanje so izgubile tudi politične stranke, velik delež volivcev pa se ne počuti več povezanega s stranko, ki so jo podprli na zadnjih volitvah.

demokracija Evropa nezadovoljstvo diktatura

Nič ga ne ustavi: po sodni razveljavitvi uvedel nove carine

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tech
21. 02. 2026 08.40
Saj živimo v ene vrste diktaturi, to da greš na neke "volitve" kjer izbiraš med možnisti, ki so v končni fazi vse enake ni izbira. Ljudje nimamo niti 1% vpliva na to kaj se dogaja.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543