Petina Evropejcev razmišlja o diktaturi kot alternativi demokraciji

Najnovejša mednarodna raziskava javnega mnenja agencije AboutPeople kaže, da demokracija v Evropi ostaja splošno sprejeta vrednota, vendar njeno praktično delovanje med državljani povzroča vse več razočaranja. Raziskavo, ki jo je prvi objavil Politico, so po naročilu Progressive Lab izvedli v Grčiji, Franciji, na Švedskem, v Združenem kraljestvu in Romuniji.
Približno petina vprašanih meni, da bi bila v določenih okoliščinah diktatura lahko primernejša oblika vladanja. Dobra četrtina bi bila pripravljena podpreti močnega in učinkovitega voditelja, tudi če bi ta omejil demokratične pravice in ne bi bil neposredno odgovoren državljanom.
Kljub temu večina Evropejcev ostaja zavezana demokratičnemu sistemu, saj 69 odstotkov anketiranih zavrača avtoritarne alternative. Raziskava tako ne kaže splošnega odmika od demokracije kot ideala, temveč predvsem nezadovoljstvo z njenim konkretnim delovanjem.
Stopnja razočaranja se med državami razlikuje. Najvišja je v Grčiji, kjer 76 odstotkov prebivalcev izraža nezadovoljstvo z delovanjem demokracije. Visoko stopnjo kritičnosti beležijo tudi Francija in Romunija, medtem ko sta Združeno kraljestvo in zlasti Švedska nekoliko manj obremenjena z nezaupanjem. Kljub razlikam pa je skupni imenovalec vseh držav občutek, da politični sistem ne deluje v korist državljanov, poroča Politico.
Tretjina vprašanih ne dojema vzpona skrajne desnice kot nevarnosti za demokracijo. To sovpada z rastjo populističnih in nacionalističnih gibanj v več evropskih državah ter kaže na spremembo politične krajine.
Evropske institucije uživajo nekoliko več podpore kot nacionalni politični akterji. Zaupanje so izgubile tudi politične stranke, velik delež volivcev pa se ne počuti več povezanega s stranko, ki so jo podprli na zadnjih volitvah.
