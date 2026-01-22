Naslovnica
Tujina

Petletnega Liama pričakali na dvorišču in ga odpeljali v Teksas

Minneapolis, 22. 01. 2026 07.26 pred 43 minutami 4 min branja 28

Avtor:
M.P.
Liam Ramos (X)

Po koncu šole so ga pričakali na domačem dvorišču ter ga skupaj z očetom iz Minnesote odpeljali v več sto kilometrov oddaljen priporni center v Teksasu. A petletni Liam ni edini, ki so ga zvezni agenti ICE pridržali v okrožju. Kot so povedali šolski uradniki, so v zadnjih dveh tednih pridržali kar štiri otroke. Šolska nadzornica se je zaradi tega odločila javno spregovoriti in svetu namenila srhljivo opozorilo: "ICE ugrablja otroke!" Odvetnik družine medtem poudarja: v državo niso prišli nezakonito, držali so se pravil.

Ameriška imigracijska in carinska služba (ICE) je v torek v zvezni državi Minnesota pridržala malega dečka Liama Ramosa in njegovega očeta. Nadzornica šolskega okrožja Zena Stenvik je po poročanju Guardiana povedala, da so agentje petletnika pridržali na dvorišču, ko se je vračal domov iz šole, Liam pa da je le eden od štirih otrok, ki jih je ICE v zadnjih dveh tednih pridržala v njihovem okrožju.

Stenvikova se je, ko je ugotovila za pridržanje, nemudoma odpeljala do doma družine Ramos. Po njenih besedah je bil ob prihodu na dovoz hiše avtomobil Liamovega očeta še vedno prižgan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dečka so nato odpeljali do domačih vrat in mu naročili, naj potrka ter prosi, naj mu odprejo vrata, da bi videli, ali je v hiši še kakšna oseba. "Petletnika je praktično uporabil za vabo," je sporočila šolska nadzornica.

Šolski uradniki so objavili dve fotografiji pridržanja - na eni je Liam, ki ima na glavi poveznjeno modro pleteno kapo, ob njem pa stoji zamaskirani agent, na drugi pa je deček, ki stoji ob avtomobilu z moškim, ki drži njegov nahrbtnik.

20 minut kasneje se je domov vrnil tudi Liamov starejši brat, ob prihodu pa je ugotovil, da njegovega očeta in bratca ni. Na dom sta prišla tudi dva ravnatelja šole iz okrožja in ponudila podporo.

'V ZDA niso prišli nezakonito. Držali so se pravil'

Odvetnik Marc Prokosch, ki zastopa družino, je dejal, da ima družina aktivno prošnjo za azil, predložil pa je tudi dokumentacijo, ki dokazuje, da so v ZDA prispeli prek uradnega mejnega prehoda. "Družina je ravnala v skladu s pravili. V ZDA niso prišli nezakonito, niso kriminalci," je poudaril in dodal, da zoper očeta in sina ni bilo izdane tudi nobene odredbe o deportaciji. Verjame sicer, da Liama v priporu niso ločili od očeta.

Preberi še Newyorški župan Mamdani bi ukinil agencijo ICE

Po njegovem mnenju bo imel ta incident verižni učinek: "Ko bodo sošolci izvedeli, da jim ga je vlada odvzela ... Nisem usposobljen, da bi govoril o tem, koliko škode bo to povzročilo. Ne gre le za to družino, temveč za celotno skupnost in vse otroke, ki se bodo zdaj soočili s sekundarno travmo."

Šok nad pridržanjem dečka je že izrazila tudi Liamova učiteljica: "Liam je bister mlad učenec. Je prijazen in ljubeč, sošolci pa ga pogrešajo. Vsak dan pride v razred in razvedri učilnico. Želim si le, da bi bil spet tukaj in na varnem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomočnica sekretarja Ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je v sredo zvečer sicer izjavila, da ICE izvaja "ciljno usmerjeno operacijo" za aretacijo Liamovega očeta, ki ga je označila za "nezakonitega tujca". "ICE ni ciljala na otroka," je dejala, ob tem pa je trdila, da je Liamov oče "pobegnil peš in zapustil svojega otroka".

"Zaradi otrokove varnosti je eden od naših agentov ostal z otrokom, medtem ko so drugi policisti prijeli očeta," je dejala, dodala pa je še, da starše vedno vprašajo, ali želijo, da jih ICE odpelje z otroki ali jih služba raje namesti pri varni osebi, ki jo določijo starši.

Na vprašanja o drugih aretacijah otrok se ameriško ministrstvo medtem ni odzvalo.

'Ugrabljajo otroke'

Zamaskirani agentje so sicer v torek brez prisotnosti staršev odpeljali tudi 17-letno učenko, je povedala Stenvikova. Še en primer se je po besedah nadzornice zgodil 14. januarja, ko so agentje ICE vdrli v stanovanje in pridržali še eno 17-letno srednješolko in njeno mamo, 6. januarja pa naj bi na poti v osnovno šolo agentje pridržali tudi 10-letno učenko.

Preberi še Vlomili v hišo in moškega na pol nagega odpeljali na -10 stopinj Celzija

Kot je povedal ravnatelj, je deklica med aretacijo poklicala očeta in rekla, da jo bodo agentje odpeljali v šolo, a oče je tam izvedel le, da mu je ICE odpeljala tako hčer kot ženo. Do konca šolskega dne sta bili mati in hči v pripornem centru v Teksasu.

Stenvikova je dejala še, da je v sredo popoldne, ko so se šolski uradniki pripravljali na tiskovno konferenco, na posestvo šole zapeljalo vozilo ICE: "Agenti se potikajo po naši soseski, krožijo okoli naših šol, sledijo našim avtobusom, prihajajo na naša parkirišča in odvažajo naše otroke."

Poudarila je tudi, da so učenci zaradi teh dogodkov travmatizirani, občutek varnosti v njihovi skupnosti pa da je močno omajan. "V imenu vseh šolskih delavcev lahko rečem, da so naša srca strta. Po ugrabitvi našega četrtega učenca sem se odločila, da mora svet slišati to zgodbo. Ugrabljajo otroke!" je še poudarila Stenvikova.

liam ramos ice pridržanje zda minnesota

