Petletnega Liama pričakali na dvorišču in ga odpeljali v Teksas

Ameriška imigracijska in carinska služba (ICE) je v torek v zvezni državi Minnesota pridržala malega dečka Liama Ramosa in njegovega očeta. Nadzornica šolskega okrožja Zena Stenvik je po poročanju Guardiana povedala, da so agentje petletnika pridržali na dvorišču, ko se je vračal domov iz šole, Liam pa da je le eden od štirih otrok, ki jih je ICE v zadnjih dveh tednih pridržala v njihovem okrožju. Stenvikova se je, ko je ugotovila za pridržanje, nemudoma odpeljala do doma družine Ramos. Po njenih besedah je bil ob prihodu na dovoz hiše avtomobil Liamovega očeta še vedno prižgan.

Dečka so nato odpeljali do domačih vrat in mu naročili, naj potrka ter prosi, naj mu odprejo vrata, da bi videli, ali je v hiši še kakšna oseba. "Petletnika je praktično uporabil za vabo," je sporočila šolska nadzornica. Šolski uradniki so objavili dve fotografiji pridržanja - na eni je Liam, ki ima na glavi poveznjeno modro pleteno kapo, ob njem pa stoji zamaskirani agent, na drugi pa je deček, ki stoji ob avtomobilu z moškim, ki drži njegov nahrbtnik. 20 minut kasneje se je domov vrnil tudi Liamov starejši brat, ob prihodu pa je ugotovil, da njegovega očeta in bratca ni. Na dom sta prišla tudi dva ravnatelja šole iz okrožja in ponudila podporo.

'V ZDA niso prišli nezakonito. Držali so se pravil'

Odvetnik Marc Prokosch, ki zastopa družino, je dejal, da ima družina aktivno prošnjo za azil, predložil pa je tudi dokumentacijo, ki dokazuje, da so v ZDA prispeli prek uradnega mejnega prehoda. "Družina je ravnala v skladu s pravili. V ZDA niso prišli nezakonito, niso kriminalci," je poudaril in dodal, da zoper očeta in sina ni bilo izdane tudi nobene odredbe o deportaciji. Verjame sicer, da Liama v priporu niso ločili od očeta.

Po njegovem mnenju bo imel ta incident verižni učinek: "Ko bodo sošolci izvedeli, da jim ga je vlada odvzela ... Nisem usposobljen, da bi govoril o tem, koliko škode bo to povzročilo. Ne gre le za to družino, temveč za celotno skupnost in vse otroke, ki se bodo zdaj soočili s sekundarno travmo." Šok nad pridržanjem dečka je že izrazila tudi Liamova učiteljica: "Liam je bister mlad učenec. Je prijazen in ljubeč, sošolci pa ga pogrešajo. Vsak dan pride v razred in razvedri učilnico. Želim si le, da bi bil spet tukaj in na varnem."

Pomočnica sekretarja Ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je v sredo zvečer sicer izjavila, da ICE izvaja "ciljno usmerjeno operacijo" za aretacijo Liamovega očeta, ki ga je označila za "nezakonitega tujca". "ICE ni ciljala na otroka," je dejala, ob tem pa je trdila, da je Liamov oče "pobegnil peš in zapustil svojega otroka". "Zaradi otrokove varnosti je eden od naših agentov ostal z otrokom, medtem ko so drugi policisti prijeli očeta," je dejala, dodala pa je še, da starše vedno vprašajo, ali želijo, da jih ICE odpelje z otroki ali jih služba raje namesti pri varni osebi, ki jo določijo starši. Na vprašanja o drugih aretacijah otrok se ameriško ministrstvo medtem ni odzvalo.

'Ugrabljajo otroke'

Zamaskirani agentje so sicer v torek brez prisotnosti staršev odpeljali tudi 17-letno učenko, je povedala Stenvikova. Še en primer se je po besedah nadzornice zgodil 14. januarja, ko so agentje ICE vdrli v stanovanje in pridržali še eno 17-letno srednješolko in njeno mamo, 6. januarja pa naj bi na poti v osnovno šolo agentje pridržali tudi 10-letno učenko.