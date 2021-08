Petletni deček omahnil v smrt nekaj dni potem, ko je družina pobegnila pred talibani

Policija dogodek še preiskuje, družini pa so ponudili psihološko pomoč. "Šele pred nekaj dnevi so prišli, da bi si rešili življenje, zdaj pa se je zgodilo to. Vse skupaj je resnično žalostno," je za YorkshireLive povedal nek drugi prebežnik.

Iz lokalne afganistanske skupnosti so prav tako sporočili, da gre za zelo žalosten dogodek in da skušajo pomagati pretreseni družini.

Alison Teal, svetnica stranke Zelenih in članica izvršnega odbora mestnega sveta, je pred kratkim dejala, da je Sheffield zavetišče za begunce, ki bežijo iz Afganistana pred talibani. Glede tragedije petletnika pa je danes dejala, da je policijska preiskava v teku, zato dogodka ne more podrobneje komentirati: "To je res tragična zgodba."

Britanska vlada se sicer sooča s kritikami, da njen načrt za sprejem 20.000 beguncev – od tega bi jih 5.000 sprejeli v prvem letu – ni dovolj hiter odziv na dogajanje v Afganistanu. Notranja ministrica Priti Patel pa je dejala, da Združeno kraljestvo ne more sprejeti 20.000 ljudi naenkrat.