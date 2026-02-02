Petletni Liam z modro kapico, ki ga je prijel ICE, na svobodi

Pridržanje petletnega Liama Coneja Ramosa, dečka z modro kapico z zajčjimi ušesi in nahrbtnikom Spider-Mana, je sprožilo nacionalno ogorčenje, potem ko so ga odpeljali z dvorišča njegovega doma v Minneapolisu in ga namestili v center za priseljence v mestu Dilley v Teksasu.

Pridržan je bil tudi otrokov oče Adrian Alexander Conejo Arias.

V zadnjih dneh so pred centrom za priseljence, kjer so ju zadrževali, potekali protesti. Teksaški demokratski kongresnik Joaquin Castro je nato včeraj sporočil, da sta oče in sin na prostosti in da sta se vrnila v domači Minneapolis.

"Liam je zdaj doma. S kapico in nahrbtnikom," je dejal. Kongresnica iz Minnesote Ilhan Omar pa je na družbenih omrežjih delila fotografijo fantka in njegovega očeta in zapisala: "Liam je zdaj doma in hvaležni smo Joaquinu Castru, da je z njima odpotoval v Minneapolis. Dobrodošel doma, Liam!"