Petletni Liam z modro kapico, ki ga je prijel ICE, na svobodi

Pridržanje petletnega Liama Coneja Ramosa, dečka z modro kapico z zajčjimi ušesi in nahrbtnikom Spider-Mana, je sprožilo nacionalno ogorčenje, potem ko so ga odpeljali z dvorišča njegovega doma v Minneapolisu in ga namestili v center za priseljence v mestu Dilley v Teksasu.
Pridržan je bil tudi otrokov oče Adrian Alexander Conejo Arias.
V zadnjih dneh so pred centrom za priseljence, kjer so ju zadrževali, potekali protesti. Teksaški demokratski kongresnik Joaquin Castro je nato včeraj sporočil, da sta oče in sin na prostosti in da sta se vrnila v domači Minneapolis.
"Liam je zdaj doma. S kapico in nahrbtnikom," je dejal. Kongresnica iz Minnesote Ilhan Omar pa je na družbenih omrežjih delila fotografijo fantka in njegovega očeta in zapisala: "Liam je zdaj doma in hvaležni smo Joaquinu Castru, da je z njima odpotoval v Minneapolis. Dobrodošel doma, Liam!"
Petletnika in njegovega očeta so izpustili na prostost, potem ko je ameriški sodnik Fred Biery v soboto odredil njuno takojšnjo izpustitev. "Primer izvira iz slabo zasnovanega in nesposobno izvedenega vladnega prizadevanja za dnevne kvote deportacije, očitno tudi, če to zahteva travmatizacijo otrok," je zapisal v sodbi.
Biery, ki ga je imenoval nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, je ob tem opozoril, da bi morale deportacije prek ameriškega imigracijskega sistema potekati na bolj urejen in human način, kot je trenutni.
"Opazovanje človeškega vedenja potrjuje, da nekatere med nami žene perfidno poželenje po nebrzdani moči, krutost pri tem prizadevanju pa ne pozna meja in nima elementov humanosti," je še zapisal.
Ministrstvo za domovinsko varnost, ki bdi nad službo za priseljevanje in carino (ICE), je medtem v nedeljo zapisalo, da je Trumpova administracija "zavezana ponovni vzpostavitvi pravne države in zdrave pameti v našem imigracijskem sistemu ter se bo še naprej borila za aretacije in odstranitve tujcev, ki nimajo pravice bivati v tej državi".
Ministrstvo je trdilo, da sta deček in njegov oče v ZDA vstopila nezakonito, kar pa je njun odvetnik zanikal. Kot je povedal, sta v državo prišla leta 2024 iz Ekvadorja in zaprosila za azil, prav tako sta upoštevala ustrezne imigracijske protokole. Predložil je tudi dokumentacijo, ki dokazuje, da je družina prispela prek uradnega mejnega prehoda.
ICE je sicer zanikal, da bi otroka pridržali, kljub temu da so ga odpeljali v Teksas. "Nezakoniti priseljenec je ZAPUSTIL svojega otroka, ko je bežal pred agenti, ti pa so nato poskrbeli, da je bil otrok v hudem mrazu VAREN," so dodali.
