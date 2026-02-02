Naslovnica
Tujina

Petletni Liam z modro kapico, ki ga je prijel ICE, na svobodi

Minneapolis, 02. 02. 2026 06.41 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.S.
Liam se vrača domov

Petletni deček in njegov oče, ki ju je v Minnesoti pridržala služba za priseljevanje in carino (ICE) ter ju odpeljala v Teksas, sta se vrnila domov. Primer je v zadnjih dneh sprožil nacionalno ogorčenje in proteste pred centrom za priseljence, kjer so ju zadrževali. Njuno izpustitev je odredil sodnik, ki je zapisal, da krutost agentov ICE ne pozna meja.

Pridržanje petletnega Liama Coneja Ramosa, dečka z modro kapico z zajčjimi ušesi in nahrbtnikom Spider-Mana, je sprožilo nacionalno ogorčenje, potem ko so ga odpeljali z dvorišča njegovega doma v Minneapolisu in ga namestili v center za priseljence v mestu Dilley v Teksasu.

Pridržan je bil tudi otrokov oče Adrian Alexander Conejo Arias.

V zadnjih dneh so pred centrom za priseljence, kjer so ju zadrževali, potekali protesti. Teksaški demokratski kongresnik Joaquin Castro je nato včeraj sporočil, da sta oče in sin na prostosti in da sta se vrnila v domači Minneapolis.

"Liam je zdaj doma. S kapico in nahrbtnikom," je dejal. Kongresnica iz Minnesote Ilhan Omar pa je na družbenih omrežjih delila fotografijo fantka in njegovega očeta in zapisala: "Liam je zdaj doma in hvaležni smo Joaquinu Castru, da je z njima odpotoval v Minneapolis. Dobrodošel doma, Liam!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Petletnika in njegovega očeta so izpustili na prostost, potem ko je ameriški sodnik Fred Biery v soboto odredil njuno takojšnjo izpustitev. "Primer izvira iz slabo zasnovanega in nesposobno izvedenega vladnega prizadevanja za dnevne kvote deportacije, očitno tudi, če to zahteva travmatizacijo otrok," je zapisal v sodbi.

Biery, ki ga je imenoval nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, je ob tem opozoril, da bi morale deportacije prek ameriškega imigracijskega sistema potekati na bolj urejen in human način, kot je trenutni.

"Opazovanje človeškega vedenja potrjuje, da nekatere med nami žene perfidno poželenje po nebrzdani moči, krutost pri tem prizadevanju pa ne pozna meja in nima elementov humanosti," je še zapisal.

Fotografija prijetja petletnika, ki je zaokrožila po svetu.
Fotografija prijetja petletnika, ki je zaokrožila po svetu.
FOTO: AP

Ministrstvo za domovinsko varnost, ki bdi nad službo za priseljevanje in carino (ICE), je medtem v nedeljo zapisalo, da je Trumpova administracija "zavezana ponovni vzpostavitvi pravne države in zdrave pameti v našem imigracijskem sistemu ter se bo še naprej borila za aretacije in odstranitve tujcev, ki nimajo pravice bivati v tej državi".

Pred centrom za priseljence v Teksasu so v minulih dneh potekali protesti, policija je nad protestniki uporabila solzivec.
Pred centrom za priseljence v Teksasu so v minulih dneh potekali protesti, policija je nad protestniki uporabila solzivec.
FOTO: Profimedia

Ministrstvo je trdilo, da sta deček in njegov oče v ZDA vstopila nezakonito, kar pa je njun odvetnik zanikal. Kot je povedal, sta v državo prišla leta 2024 iz Ekvadorja in zaprosila za azil, prav tako sta upoštevala ustrezne imigracijske protokole. Predložil je tudi dokumentacijo, ki dokazuje, da je družina prispela prek uradnega mejnega prehoda.

ICE je sicer zanikal, da bi otroka pridržali, kljub temu da so ga odpeljali v Teksas. "Nezakoniti priseljenec je ZAPUSTIL svojega otroka, ko je bežal pred agenti, ti pa so nato poskrbeli, da je bil otrok v hudem mrazu VAREN," so dodali.

Zadnji let Beluge št.5, orjak je doma

strupzdravilo
02. 02. 2026 08.09
ali lahko otroku povzročiš večjo travmo? Liam bodi srečen
Bolfenk2
02. 02. 2026 08.01
Ameriški narod je bil sit ilegalcev in njihovega kriminala na ulicah in je izvolil Trumpa, ki je obljubil deportacije. Sedaj ko ICE agenti končno opravljajo to delo, pa jih ovira pešica levičarskih nasilnih skrajnežev, levičarski sodniki pa ujete ilegalce spuščajo na prostost. Pešica levičarskih ekstremistov uniči demokracijo.
Nidani
02. 02. 2026 08.12
Živiš v vzporednem svetu, ki je bil viden že 1939?
bibaleze
