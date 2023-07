Petletna Čehinja v Medulinu ni umrla zaradi nasilja

Nadaljnje preiskave bodo vključevale preiskavo snovi v krvi, histološke analize in še vrsto drugih preiskav, ki bi pomagale določiti vzrok smrti petletne deklice. Kot možen vzrok se je omenjalo tudi akutno vnetje slepiča, a to ni bilo uradno potrjeno, poroča Index.hr.

Petletna deklica je v sredo zjutraj preminila v Medulinu kljub naporom reševalcem, ki so jo oživljali eno uro. Deklico so le dan pred smrtjo sprejeli v urgentno pediatrično ambulanto Splošne bolnišnice v Pulju, ker je potrebovala nujno medicinsko pomoč. Po izboljšanju so jo poslali v domačo oskrbo, vendar so dokaj kmalu prejeli klic zaskrbljenih staršev, da se je deklici stanje poslabšalo.