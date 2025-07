Petletnik izginil iz kampa, po dveh dneh so ga našli živega in zdravega

Okoli tri kilometre daleč od kampa v letoviškem kraju Ventimiglia na severu Italije, kjer je dopustoval s svojo družino, so danes reševalci našli petletnega dečka, ki so ga pogrešali od petka. Predstavnik lokalne gasilske brigade je sporočil, da je otrok, ki je dve noči preživel sam, dobro in že pri svojih starših.