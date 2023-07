Petletnik na kokainu ustrelil bratca, ki je imel v sistemu marihuano

16-mesečni Isiah Johnson je umrl zaradi strelne rane v glavo, potem ko ga je v stanovanju v mestu Lafayett ustrelil petletni brat, so sporočili s tožilstva. Dodali so, da je imel Isiah v krvi marihuano, njegov brat pa je bil pozitiven na kokain, poroča Sky News.

Deček naj bi pištolo našel v stanovanju, v času streljanja pa je bil doma tudi oče, 27-letni Jermaine Johnson, ki je spal. Mame, 24-letne Shatii Tiari Welch, v času tragedije ni bilo doma, je pa povedala, da je pištolo običajno hranila zaklenjeno v škatli pod posteljo.

Po streljanju je policija v stanovanju našla 93 tablet fentanila, marihuano in pripomočke za jemanje drog, so povedali na tožilstvu. Tako mamo kot očeta so aretirali in sta trenutno v priporu. Tožilstvo jima očita zanemarjanje otrok in posedovanje drog. Oče pa se sooča še z obtožbo oviranja preiskave, ker je po streljanju, preden je prispela policija, iz stanovanja odstranil marihuano.