Petletnik padel v vodnjak: kamera je zaznala, da je še živ, reševanje je v teku

Nesreča se je zgodila v torek popoldne po lokalnem času, kar pomeni, da reševalna akcija poteka že tretji dan. Otrok, ki ga lokalni mediji identificirajo kot petletnega dečka po imenu Reyan, naj bi padel približno 32 metrov globoko. Nesreča se je zgodila medtem, ko je njegov oče popravljal vodnjak.

Posnetek kamere, ki so jo spustili v globino, kaže, da je deček živ in pri zavesti, piše BBC. Iz posnetkov naj bi bilo tudi razvidno, da je Reyan utrpel nekaj poškodb glave, ki pa naj ne bi bile hude. Lokalni mediji poročajo, da je v reševalno akcijo poleg jamskih reševalcev in pripadnikov civilne zaščite vpletenih tudi več deset policistov. Na tisoče ljudi si je na družbenih omrežjih ogledalo posnetke reševanja. Kot prikazujejo fotografije, pa se je na kraju dogodka zbrala tudi velika skupina radovednežev.

Mohamed Yassin El Quahabi, predsednik združenja jamskih in gorskih reševalcev v Chefchaouenu, je za BBC povedal, da reševanje otežuje to, da je jašek vodnjaka zelo ozek. "Premer je približno 25 centimetrov, na globini 28 metrov pa se še zoži, zato nikakor ne moremo priti do otroka," je dejal El Quahabi.

Slike s prizorišča prav tako prikazujejo pet buldožerjev, ki so izkopali globoko luknjo vzporedno z jaškom vodnjaka. Do zdaj so dosegli globino, približno 19 metrov. Kot je za BBC še povedal El Quahabi, je to za zdaj edini način, da bi reševalci prišli do Reyana. Pristojni so hkrati zaskrbljeni, da bi s takšnim posredovanjem sprožili premik materiala in tako poškodovali ali zasuli dečka.

Reševalci so v vodnjak spustili kisikovo masko, hrano in vodo. Na kraju je tudi zdravniška ekipa, še poroča BBC.