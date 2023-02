Petletnik se je oddaljil od skupine: potem ko so ga našli v ribniku, je umrl

V ponedeljek zjutraj je bil mali Martin s svojo vrtčevsko skupino in vzgojiteljicami na igrišču v okrožju Mattersburg. Po besedah preiskovalcev je prostor od vrtca oddaljen le kakšnih 200 metrov, tako otroci kot vzgojiteljice pa področje zelo dobro poznajo, poroča krone.at.

Petletnik naj bi se nato nenadoma oddaljil od skupine, kar naj bi dve odrasli osebi sicer opazili in stekli za malčkom, ki naj bi imel avtizem, a se jima je nato izgubil izpred oči.

Izginil naj bi za hribom, stekel čez cesto, nato pa čez približno 500 metrov zavil skozi odprta dvoriščna vrata neke hiše ter padel v ribnik na dvorišču.

Osebje je takoj, ko so dečka izgubili izpred oči, poklicalo na pomoč. Stekla je obsežna iskalna akcija, napotenih je bilo sedem patrulj, službeni pes in dva brezpilotna letalnika. Petletnika je nato okoli 13. ure našel lastnik posesti – lebdečega v ribniku. Dečka so takoj odpeljali v bolnišnico, a je tam kmalu umrl.

Po tragediji se je oglasila županja Mattersburga Claudia Schlager. Dejala je, da so z mislimi pri družini in da je šlo za tragično nesrečo. Zaenkrat naj ne bi nič kazalo na to, da so zaposleni v vrtcu storili kaj narobe. Kot še poročajo mediji, pristojni otrokom iz skupine, staršem in zaposlenim po tragediji nudijo psihološko pomoč.

Vseeno pa policija preiskuje domnevno opustitev dolžnega nadzora. Sporočili so, da preiskava poteka "v vse smeri".

Po podatkih avstrijskih oblasti se pri severnih sosedih vsako leto v povprečju utopi do pet otrok – približno dve tretjini jih je mlajših od pet let. Opozarjajo, da se lahko otroci utopijo tudi v plastičnih bazenih, ki so globoki le deset centimetrov. "Medtem ko odrasli kričijo na pomoč, otroci padejo v šok in se tiho utopijo," pravi Othmar Thann, direktor KFV. Zato je še toliko bolj pomembno, da otroci v okolici vode nikoli niso brez nadzora.