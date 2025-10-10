Svetli način
Tujina

Petletnik starše spravil za zapahe

Beziers, 10. 10. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
9

V mestu Beziers na jugu Francije je petletnik v vrtec prinesel konopljo in svoje starše posredno spravil v zapor. Policiji je namreč povedal, da je drogo našel doma. Po preiskavi so policisti tam odkrili 4,5 kilograma konoplje, ki je bila že zapakirana za nadaljnjo prodajo.

Starša sta bila po odkritju po hitrem postopku obsojena na enoletno in petletno zaporno kazen.
FOTO: Shutterstock

Policija je preiskala hišo staršev po tem, ko so pri njihovem otroku v šoli v žepu našli drogo. Starša so v četrtek, 2. oktobra, v mestu Beziers privedli pred sodišče in obsodili na zaporno kazen.

Policija je v sredo na svoji Facebook strani sporočila, da je razkrila mrežo prepodajalcev drog, poročajo v francoskem spletnem mediju Ouest france

Staršem sodili po hitrem postopku

Otrok je pojasnil, da je mamila vzel doma. "Policisti so se zato odločili obiskati dom staršev, kjer so odkrili 4,5 kilograma kanabisa, pripravljenega in zapakiranega za prodajo," so zapisali pripadniki policije na družbenem omrežju Facebook. Starša so aretirali, njuno sojenje pa je potekalo po hitrem postopku v četrtek, 2. oktobra 2025. 

Oče je bil že pred tem obsojen zaradi preprodaje drog. Povedal je, da je mamila hranil doma, da bi poplačal dolg, ter da o njih ni povedal svoji partnerki. Moški, star 26 let, je bil zato obsojen na pet let zapora, od tega eno leto pogojno. Spoznali so ga za krivega zaradi nespoštovanja starševskih dolžnosti. Mati šolarja je bila medtem obsojena na eno leto zapora, a je bila oproščena obtožb o preprodaji drog.

konoplja 5-letnik Francija kanabis
