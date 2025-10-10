Petletnik starše spravil za zapahe

Policija je preiskala hišo staršev po tem, ko so pri njihovem otroku v šoli v žepu našli drogo. Starša so v četrtek, 2. oktobra, v mestu Beziers privedli pred sodišče in obsodili na zaporno kazen.

Otrok je pojasnil, da je mamila vzel doma. "Policisti so se zato odločili obiskati dom staršev, kjer so odkrili 4,5 kilograma kanabisa, pripravljenega in zapakiranega za prodajo," so zapisali pripadniki policije na družbenem omrežju Facebook. Starša so aretirali, njuno sojenje pa je potekalo po hitrem postopku v četrtek, 2. oktobra 2025.

Oče je bil že pred tem obsojen zaradi preprodaje drog. Povedal je, da je mamila hranil doma, da bi poplačal dolg, ter da o njih ni povedal svoji partnerki. Moški, star 26 let, je bil zato obsojen na pet let zapora, od tega eno leto pogojno. Spoznali so ga za krivega zaradi nespoštovanja starševskih dolžnosti. Mati šolarja je bila medtem obsojena na eno leto zapora, a je bila oproščena obtožb o preprodaji drog.