Petletniku odrekli bolnišnično oskrbo, kasneje je umrl zaradi pljučnice

Doma se je Yusufu stanje znatno poslabšalo, poklicali so rešilca in vztrajali, da ga hospitalizirajo v otroški bolnišnici Sheffield. Ko je prispel v bolnišnico, je bilo žal že prepozno. Pljučnica se je razširila na njegova pljuča in povzročila odpoved več organov, kar je posledično pomenilo srčni zastoj. Življenje petletnika je ugasnilo.

Tam naj bi vso noč čakali, da jih je zdravnik sploh vzel v obravnavo. Yusufa so poslali domov, čeprav je zdravnik rekel, da gre za "najhujši primer vnetja mandljev, kar jih je kdaj videl," diagnosticirali pa mu pljučnico. Petletnik je namreč zelo težko dihal, požirati ni mogel in je očitno bil v močnih bolečinah, poroča Skynews.

"Tukaj bi se igral, kot se je vedno. Izgubili smo čudovitega otroka in to ni njegova krivda. Prosili smo in prosili in prosili za pomoč. Nismo je mogli dobiti. Enostavno nismo dobili pomoči, ki smo jo želeli, potrebovali in bi jo morali dobiti."

Ahmad je dejal, da je prosil za pomoč zdravnikov, za hospitalizacijo tisto noč, ko je njegov nečak dobil diagnozo, vendar je odgovor bil kratek in jasen: "Ni postelj in ni dovolj zdravnikov."

Ahmad je pojasnil, da so jim v bolnišnici vztrajno govorili, da imajo trenutno na voljo samo enega zdravnika in da ni prostih postelj za njegovega nečaka. "Pritožite se ljudem, ki so odgovorni za to, da imamo samo enega zdravnika," naj bi jim govorili.

Ahmad se zdaj bori, da bi se takšni dogodki v bodoče pripetili še kakšnemu nedolžnemu otroku. "Tudi če to reši življenje enega otroka, reši enega starša skozi to, kar gremo mi, reši eno družino, da trpi to, kar smo trpeli mi. To bo zame dovolj."

"Če Yusuf, ki je umrl, lahko reši enega otroka, smo srečni. Nočemo, da gre kdo skozi to. In samo prosimo jih, naj prisluhnejo ljudem. Kajti ko ne poslušaš ljudi, ki potrebujejo pomoč so posledice tragične," je poudaril.

"Začeli smo temeljito preiskavo dogodka, v katerem je izgubil življenje mladi Yusuf," je dejal dr. Richard Jenkins, izvršni direktor Rotherham NHS Foundation Trust, ki bolnišnico upravlja ter izrekel sožalje družini.