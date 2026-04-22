Stanovanje z 21 sobami: najbogatejši Ukrajinec odštel 471 milijonov

Petnadstropno stanovanje je del luksuznega stanovanjskega kompleksa Le Renzo, ki se nahaja tik ob morju, od odprtja pa je privabilo že več izjemno bogatih vlagateljev z vsega sveta.

Stanovanje se razteza na približno 2500 kvadratnih metrih površine in vključuje 21 sob, zasebni bazen ter jacuzzi, poleg tega pa stanovanju pripada še osem parkirnih mest.

Po poročanju Bloomberga je ukrajinski milijarder stanovanje kupil prek svoje holding družbe, zanj pa odštel neverjetnih 471 milijonov evrov. Transakcija se s tem uvršča med največje v zgodovini, saj presega nedavno prodajo londonskega dvorca poslovneža Nicka Candyja (350 milijonov dolarjev oz. 297 milijonov evrov) in tudi prodajo newyorškega penthousea upravitelju hedge sklada Kenu Griffinu za približno 240 milijonov dolarjev (204 milijone evrov).

Podrobnosti o prodaji, ki je bila zaključena leta 2024, izvirajo iz nepremičninskih evidenc monaške kneževine in elektronskih sporočil ter predhodnih pogodb, ki jih je pregledal Bloomberg.

Družba System Capital Management (SCM), ki je v lasti Rinata Ahmetova, je potrdila nakup, ni pa želela razkriti podrobnosti o ceni.