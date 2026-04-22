Stanovanje z 21 sobami: najbogatejši Ukrajinec odštel 471 milijonov

Petnadstropno stanovanje je del luksuznega stanovanjskega kompleksa Le Renzo, ki se nahaja tik ob morju, od odprtja pa je privabilo že več izjemno bogatih vlagateljev z vsega sveta.
Stanovanje se razteza na približno 2500 kvadratnih metrih površine in vključuje 21 sob, zasebni bazen ter jacuzzi, poleg tega pa stanovanju pripada še osem parkirnih mest.
Po poročanju Bloomberga je ukrajinski milijarder stanovanje kupil prek svoje holding družbe, zanj pa odštel neverjetnih 471 milijonov evrov. Transakcija se s tem uvršča med največje v zgodovini, saj presega nedavno prodajo londonskega dvorca poslovneža Nicka Candyja (350 milijonov dolarjev oz. 297 milijonov evrov) in tudi prodajo newyorškega penthousea upravitelju hedge sklada Kenu Griffinu za približno 240 milijonov dolarjev (204 milijone evrov).
Podrobnosti o prodaji, ki je bila zaključena leta 2024, izvirajo iz nepremičninskih evidenc monaške kneževine in elektronskih sporočil ter predhodnih pogodb, ki jih je pregledal Bloomberg.
Družba System Capital Management (SCM), ki je v lasti Rinata Ahmetova, je potrdila nakup, ni pa želela razkriti podrobnosti o ceni.
Monako je zaradi svoje lege, velikosti in statusa davčne oaze že dolgo najdražji nepremičninski trg na svetu. Naselje Mareterra, kjer leži soseska Le Renzo, sestavlja 114 luksuznih vil, vrstnih hiš in stanovanj.
Ahmetov je kupoprodajno pogodbo v kneževini sklenil tik pred rusko invazijo na Ukrajino leta 2022. Vojna je nato povzročila pretrese v njegovem poslovnem imperiju.
Po podatkih indeksa milijarderjev Bloomberga ima tajkun neto premoženje več kot sedem milijard ameriških dolarjev. Njegovo bogastvo izvira iz SCM, največjega ukrajinskega industrijskega konglomerata z naložbami v metalurgijo, rudarstvo in energetiko.
Ahmetov je bil v preteklosti povezan tudi z vrsto drugih prevzemov ultra luksuznih nepremičnin, vključno z nakupom zgodovinske vile Les Cèdres na francoski rivieri leta 2019 za 200 milijonov evrov. Prostrano posestvo je bilo nekoč v lasti belgijskega kralja Leopolda II.
Leta 2011 naj bi Ahmetov kupil tudi penthouse v prestižnem londonskem naselju One Hyde Park nasproti veleblagovnice Harrods.
