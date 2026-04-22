Tujina

Stanovanje z 21 sobami: najbogatejši Ukrajinec odštel 471 milijonov

Monako, 22. 04. 2026 10.45 pred 1 uro 2 min branja 134

Avtor:
M.S.
Le Renzo, Monako

Milijarder in najbogatejši Ukrajinec Rinat Ahmetov je v eni od najprestižnejših novogradenj v Monaku kupil petnadstropno luksuzno stanovanje, za katero je odštel osupljivih 471 milijonov evrov po ceni 188.400 evrov za kvadratni meter. Gre za eno največjih posameznih transakcij s stanovanjskimi nepremičninami v zgodovini.

Petnadstropno stanovanje je del luksuznega stanovanjskega kompleksa Le Renzo, ki se nahaja tik ob morju, od odprtja pa je privabilo že več izjemno bogatih vlagateljev z vsega sveta.

Stanovanje se razteza na približno 2500 kvadratnih metrih površine in vključuje 21 sob, zasebni bazen ter jacuzzi, poleg tega pa stanovanju pripada še osem parkirnih mest.

Po poročanju Bloomberga je ukrajinski milijarder stanovanje kupil prek svoje holding družbe, zanj pa odštel neverjetnih 471 milijonov evrov. Transakcija se s tem uvršča med največje v zgodovini, saj presega nedavno prodajo londonskega dvorca poslovneža Nicka Candyja (350 milijonov dolarjev oz. 297 milijonov evrov) in tudi prodajo newyorškega penthousea upravitelju hedge sklada Kenu Griffinu za približno 240 milijonov dolarjev (204 milijone evrov).

Podrobnosti o prodaji, ki je bila zaključena leta 2024, izvirajo iz nepremičninskih evidenc monaške kneževine in elektronskih sporočil ter predhodnih pogodb, ki jih je pregledal Bloomberg.

Družba System Capital Management (SCM), ki je v lasti Rinata Ahmetova, je potrdila nakup, ni pa želela razkriti podrobnosti o ceni.

Rinat Ahmetov
FOTO: Profimedia

Stanovanja v prestižni soseski so se prodajala po cenah, ki presegajo 100.000 evrov za kvadratni meter, so razkrili lokalni nepremičninski agenti, ki so želeli ostati anonimni. Trenutno je na prodaj še trisobno stanovanje za približno 76 milijonov evrov. Za najem štiri- in petsobnih stanovanj pa je treba odšteti 150.000 evrov na mesec.

Monako je zaradi svoje lege, velikosti in statusa davčne oaze že dolgo najdražji nepremičninski trg na svetu. Naselje Mareterra, kjer leži soseska Le Renzo, sestavlja 114 luksuznih vil, vrstnih hiš in stanovanj.

Ahmetov je kupoprodajno pogodbo v kneževini sklenil tik pred rusko invazijo na Ukrajino leta 2022. Vojna je nato povzročila pretrese v njegovem poslovnem imperiju.

Stanovanjski kompleks Le Renzo
FOTO: Shutterstock

Po podatkih indeksa milijarderjev Bloomberga ima tajkun neto premoženje več kot sedem milijard ameriških dolarjev. Njegovo bogastvo izvira iz SCM, največjega ukrajinskega industrijskega konglomerata z naložbami v metalurgijo, rudarstvo in energetiko.

Ahmetov je bil v preteklosti povezan tudi z vrsto drugih prevzemov ultra luksuznih nepremičnin, vključno z nakupom zgodovinske vile Les Cèdres na francoski rivieri leta 2019 za 200 milijonov evrov. Prostrano posestvo je bilo nekoč v lasti belgijskega kralja Leopolda II.

Leta 2011 naj bi Ahmetov kupil tudi penthouse v prestižnem londonskem naselju One Hyde Park nasproti veleblagovnice Harrods.

monako stanovanje rinat ahmetov

V Hormuški ožini napadli dve tovorni ladji

KOMENTARJI134

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Don Muri
22. 04. 2026 12.20
Njegovi sinovi 100% niso videli fronte.
Odgovori
0 0
Butasti modrec
22. 04. 2026 12.20
Sm mislu, da je na fronti.
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
22. 04. 2026 12.18
Težko je biti bogat Ukrajinec.
Odgovori
+1
1 0
Roadkill
22. 04. 2026 12.16
jep da je nekdo tako bogat mora biti X revnih
Odgovori
0 0
3320.
22. 04. 2026 12.14
To smo mi plačali
Odgovori
+2
3 1
Minifa
22. 04. 2026 12.11
Slovenija UKRAJINSKIM nacijem 700 MILIJONOV za luksus..Prednostno Bosanski vodovod pa milijoni Palestinskim teroristom doma pa dobesedno BANKROT..
Odgovori
+2
4 2
Divji petelin
22. 04. 2026 12.08
Ja, mi pa dajemo v Mb avtobuse, hrano itd. hebite se vsi, konec je...naj že Vladimir zapre vse dovode energije za EU in naj EU razpade...
Odgovori
+4
5 1
ShaSh
22. 04. 2026 12.08
Ja, potem pa naj kar njihovi oligarhi poskrbijo za financiranje vojne. No, čakam še samo kako bo Zelenski počasi začel noret, kje je njihovih 90 mrd €. Upam, da nam Ukrajinci ne stisnejo še kakšnih "sankcij" zaradi "zamujanja".
Odgovori
+3
3 0
Belištumf
22. 04. 2026 12.06
Disi po Trenti..pa mal Imos..
Odgovori
+0
1 1
Belištumf
22. 04. 2026 12.05
Sam tole ni nic v primerjavi z nasim Janezkom..on je kupil za 12.000 in prodal za 180.000...vsi se skrijejo..
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1812060
22. 04. 2026 12.05
A subvencije še dobiva , ker je v njegovi matični državi vojna?
Odgovori
+4
6 2
anabanana
22. 04. 2026 12.05
Kje jih je le dobil, na pošten način sigurno ne
Odgovori
+1
3 2
Belištumf
22. 04. 2026 12.04
150.000 za najem...uf.
Odgovori
+3
3 0
realist9000
22. 04. 2026 12.03
Še dobro, da jim iz naših davkov EU posoja denar za financiranje vojne.
Odgovori
+5
7 2
yolli
22. 04. 2026 12.00
2022 okoli 25 mio € 2023 okoli 35 mio € 2024 okoli 30 mio € 2025 okoli 61 mio € Toliko pa je Golob podaril Ukrajini
Odgovori
+1
6 5
Zmaga Moke
22. 04. 2026 12.00
Janša pa nebi?
Odgovori
+3
5 2
Big M
22. 04. 2026 12.01
Po moje ne🤔
Odgovori
-1
2 3
Joakim
22. 04. 2026 11.59
Navadna raja v Ukrajini pa umira.
Odgovori
+9
11 2
Potouceni kramoh
22. 04. 2026 12.01
Sej v kmečki deželi ni kaj drugače.
Odgovori
+6
6 0
jung
22. 04. 2026 11.57
Če bi Putin napadel Evropo bi naredil manj škode kot si jo je naredila sama.Prav vidim njegov sladek nasmešek.
Odgovori
+8
8 0
taft007
22. 04. 2026 11.57
To perejo naš denar od pomoči Ukrajini. Samo Estonija je pokradla bajne denarje od začetka vojne. Sedaj jim bo od 90 miljard našega denarja spet kapnilo v žep okoli 30 miljard. Ni zastonj Estonka Kaja Kallas tako zagreta za vojno.
Odgovori
+11
12 1
yolli
22. 04. 2026 11.56
2022 737 mio € 1,29 % 2023 848 mio € 1,34 % 2024 880 mio € 1,31 % 2025 1.438 mio € 2,05 % Tako so se izdatki slovenije za orožje povečevali v zadnjih letih. Da bomo vedeli kdo kupuje orožje in komu se to očita.
Odgovori
+1
2 1
Yoda
22. 04. 2026 11.58
napiši še, koliko dajemo Američanom... 5% BDP
Odgovori
-1
0 1
VladaPada
22. 04. 2026 12.21
Levaki dajejo to si pozabil dodat Yoda :)
Odgovori
0 0
tavbix
22. 04. 2026 11.53
Lahko bi dal kaj za svojo državo!?! Ampak to pa mi financiramo...
Odgovori
+10
12 2
