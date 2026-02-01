Naslovnica
Tujina

Predsednik na motorju noče Motorista

Praga , 01. 02. 2026 21.28 pred 19 minutami 2 min branja 2

Avtor:
T.H. STA
Češki predsednik Petr Pavel na svojem motorju

Več deset tisoč Čehov se je zbralo v središču Prage, da bi izrazili podporo predsedniku države Petru Pavlu. Ta se je namreč znašel v sporu z vlado premierja Andreja Babiša, saj na položaj okoljskega ministra noče imenovati Filipa Tureka iz stranke Motoristi, proti kateremu poteka preiskava zaradi obtožb o posilstvu in nasilju v družini.

Po navedbah organizatorjev iz iniciative Milijon trenutkov za demokracijo se je na shodu zbralo med 80.000 in 90.000 udeležencev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Petr Pavel se jim je v objavi na družbenem omrežju X zahvalil za podporo. Pripisal je, da nikakor ni naivno želeti braniti vrednote, kot so spodobnost, resnica in spoštovanje.

Preberi še General v flanelasti srajci

Shod v podporo predsedniku je posledica spora med njim in desno vlado pod vodstvom milijarderja Andreja Babiša. Pavel namreč na položaj okoljskega ministra noče imenovati Filipa Tureka, saj da njegova dejanja "vzbujajo dvome o njegovi zvestobi vrednotam, zapisanim v češki ustavi".

Turek naj bi na družbenih omrežjih objavljal rasistične in seksistične pripombe, zoper njega pa poteka tudi preiskava zaradi domnevnega posilstva in nasilja v družini.

Pavel je zunanjega ministra in Turekovega strankarskega kolega Petra Macinko javno obtožil, da ga je zaradi te zadeve poskušal izsiljevati.

Opozicija namerava vložiti predlog nezaupnice vladi zaradi domnevnih pritiskov na predsednika. Njihove možnosti za uspeh so majhne, saj ima Babiševa koalicija v spodnjem domu parlamenta večino.

Češki predsednik Petr Pavel na svojem motorju
Češki predsednik Petr Pavel na svojem motorju
FOTO: AP

Z izvolitvijo novega predsednika države pred dvema letoma pa so češki mediji dobili novo osebnost, ki polni stolpce gledanosti in branosti. Življenjepis upokojenega Natovega generala Petra Pavla je impresiven že sam po sebi, družbena omrežja pa so preplavile tudi podobe, ki ga prikazujejo kot akcijskega junaka ali manekena. Med drugim ga primerjajo s Tomom Cruisom, sam pa pravi, da se najbolje počuti v flanelasti srajci. Hkrati je navdušen motrorist, podpise za predsedniško kandidaturo je oddal v družbi bajkerjev na Harley Davidsonih.

češka protest petr pavel Andrej Babiš Filip turek

jutri bolje bo
01. 02. 2026 21.48
Lepo
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
01. 02. 2026 21.39
pacient produkt usa. ..ne pa motorist
Odgovori
0 0
bibaleze
