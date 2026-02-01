Predsednik na motorju noče Motorista

Po navedbah organizatorjev iz iniciative Milijon trenutkov za demokracijo se je na shodu zbralo med 80.000 in 90.000 udeležencev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Petr Pavel se jim je v objavi na družbenem omrežju X zahvalil za podporo. Pripisal je, da nikakor ni naivno želeti braniti vrednote, kot so spodobnost, resnica in spoštovanje.

Shod v podporo predsedniku je posledica spora med njim in desno vlado pod vodstvom milijarderja Andreja Babiša. Pavel namreč na položaj okoljskega ministra noče imenovati Filipa Tureka, saj da njegova dejanja "vzbujajo dvome o njegovi zvestobi vrednotam, zapisanim v češki ustavi".

Turek naj bi na družbenih omrežjih objavljal rasistične in seksistične pripombe, zoper njega pa poteka tudi preiskava zaradi domnevnega posilstva in nasilja v družini.

Pavel je zunanjega ministra in Turekovega strankarskega kolega Petra Macinko javno obtožil, da ga je zaradi te zadeve poskušal izsiljevati.

Opozicija namerava vložiti predlog nezaupnice vladi zaradi domnevnih pritiskov na predsednika. Njihove možnosti za uspeh so majhne, saj ima Babiševa koalicija v spodnjem domu parlamenta večino.