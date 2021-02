Petrinja in Sisak sta se po potresu razmaknila za 86 centimetrov

Zaradi uničujočega potresa, ki je konec decembra prizadel Siško-moslavško županijo, sta se Petrinja in Sisak razmaknila do 86 centimetrov, kažejo podatki hrvaške geodetske uprave. Posledica je utrpela tudi Glina, kjer so se tla znižala za 10 centimetrov.

icon-expand FOTO: Nika Kunaver icon-chevron-left icon-chevron-right Največje posledice rušilnega potresa je utrpela Petrinja, ki se je premaknila kar 45 centimetrov proti jugovzhodu. Sisak se je medtem premaknil deset centimetrov proti vzhodu, za prav toliko se je premaknilo tudi območje Gline, a proti severozahodu. Obenem so po potresu tla v Glini, sicer tretjem največjem mestu v županiji, nižja za 10 centimetrov. Gre za prve uradne rezultate geodetske uprave, poudarjajo v štabu civilne zaščite. icon-expand 29. decembra lani je območje Petrinje, Siska in Gline prizadel močan potres z magnitudo 6,2. Sledili so številni popotresni sunki, tla v Siško-moslavški županiji pa se tresejo vse od takrat. Zgolj v nedeljo so hrvaški seizmologi zabeležili potres z magnitudo 3,4 z epicentrom devet kilometrov od Petrinje. Nedelja je bila tudi zadnji dan za prijavo škode po potresu. Prijavljena je bila škoda na nekaj manj kot 36.000 stanovanjskih objektih. Doslej so strokovnjaki pregledali več kot 26.000 poškodovanih stanovanjskih objektov, neuporabnih je več kot 3500. Še skoraj 6000 je začasno neuporabnih, je objavilo ravnateljstvo civilne zaščite na svoji spletni strani. icon-expand