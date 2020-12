Ponoči več potresnih sunkov v Petrinji, najmočnejši z magnitudo 3,7

Prebivalci hrvaške Petrinje so preživeli še eno nemirno noč. Ob 4.34 uri je širše območje stresel nov potresni sunek z magnitudo 3,7 po Richterjevi lestvici, ob pol šesti uri zjutraj je sledil potres z magnitudo 3,1, z isto močjo so se tla znova stresla ob 6.25, poročajo hrvaški mediji. V Karlovcu so se medtem tla stresla z močjo 2,7.

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) so v zadnjih treh dneh na Hrvaškem zabeležili že 120 potresnih sunkov. Najmočnejši, rušilni potres z magnitudo 6,2 je pred dvema dnevoma ob 12.19 prizadel osrednji del Hrvaške z epicentrom v Petrinji, veliko škodo pa je povzročil tudi na območju Gline in Siska. Umrlo je sedem ljudi.

Številni prebivalci so že drugo noč zapored preživeli na prostem, v avtomobilih, šotorih. Na območju Petrinje, Gline in Siska so popolnoma uničene posamezne mestne četrti, še posebej v starih mestnih jedrih. Rušilni potres je povzročil veliko škodo tudi na komunalni infrastrukturi. Dobrodelna pomoč medtem prihaja iz številnih držav, odzvali smo se tudi Slovenci – številna društva in posamezniki zbirajo pomoč za prebivalce prizadetih območij.