Zaradi katastrofe dobili tisto, česar najbrž še desetletja ne bi

Pet let po potresu, ki je 29. decembra 2020 za vedno spremenil podobo Banovine, pokrajine v osrednji Hrvaški ob reki Savi in meji z BiH, so Sisak, Petrinja in Glina mesta z novo perspektivo, piše Net.hr. Potres je za seboj pustil ruševine, strah in negotovost, a tudi priložnost, ki je bila kljub težavam v veliki meri izkoriščena, dodajajo. V prvih dneh po uničujočem potresu z magnitudo 6,2 se je zdelo nepredstavljivo, da bi opustošena mestna središča kdajkoli oživela. Cerkve brez zvonikov, šole z zaprtimi vrati, bolnišnice z improviziranimi oddelki in tisoči ljudi brez domov so postali vsakdanji prizori. Vendar pa je prav razsežnost katastrofe odprla pot temeljiti obnovi, ki krajem ni vrnila le prvotne podobe, temveč je zgradila tudi boljše in varnejše objekte.

Sprehod po Petrinji danes FOTO: Bobo Pixsell

Bolnišnica kot zgodba o uspehu

Sisak je danes mesto prenovljenih bolnišničnih stavb, sodobnejše infrastrukture in močnejšega zdravstvenega sistema, zatrjuje omenjeni portal. Tamkajšnja splošna bolnišnica je tako dobila nove in statično varne prostore, sodobno opremo in delovne pogoje, ki pred potresom sploh niso bili načrtovani. Zdaj vlada nov zagon, ki ga delijo zdravniki in zdravstveno osebje, od tam pa redno prihajajo novice o uspešnih kirurških posegih, ki jih pred potresom ni bilo mogoče izvesti. Zdravstvo, ki je v kriznih mesecih delovalo po zaslugi entuziazma in improvizacije, zdaj sloni na prenovljenih in na novo zgrajenih objektih, kar je dolgoročna pridobitev ne le za Sisak, ampak za celotno regijo.

Rastejo novi sodobni bloki Bobo Pixsell

Pet let po potresu Petrinja, Sisak in Glina dobivajo novo podobo Bobo Pixsell

Na tem območju je bilo zgrajenih 10 zdravstvenih domov, obnovljenih 20 šol in še štiri nove, še ena pa se dokončuje. Gradi se študentski dom, postavljenih je bilo 45 stanovanjskih blokov in obnovljenih skoraj 300 kilometrov cest.

Simbol potresa postal simbol obnove

Podobno je tudi v Petrinji, kjer je bil epicenter uničenja. Porušeno mestno središče, nekoč simbol potresa, se zdaj počasi spreminja v simbol popotresne obnove – nove stavbe, prenovljena zgodovinska pročelja in varnejša infrastruktura ustvarjajo temelje za vrnitev življenja, gospodarstva in mladih družin. Šole in vrtci so bili zgrajeni ali obnovljeni po sodobnih standardih, s poudarkom na varnosti, energetski učinkovitosti in kakovosti prostora za otroke. Če ne bi bilo potresa, verjetno ne bi tako hitro prišlo do tako temeljite prenove izobraževalnega sistema, poudarjajo pri Net.hr.

Obnovljena pročelja FOTO: Bobo Pixsell

Morda največji preobrat pa je doživela Glina, prej leta zanemarjeno mesto. Obnova javnih stavb, šol in socialnih domov je mestu dala novo prepoznavnost in upanje, da ne bo več odrinjeno na obrobje, dodajajo. Brez potresa bi ta odmaknjena regija, paradoksalno, na tako obsežne spremembe čakala še desetletja.

Še vedno živijo v zabojnikih

To še posebej velja za družinske hiše. Na tisoče domov je bilo obnovljenih ali temeljito prenovljenih, tokrat v skladu s strogimi predpisi o varnosti. Čeprav so lastniki prehodili dolgo in naporno pot do obnove, so rezultat varnejši domovi in dostojanstvenejši življenjski pogoji kot pred potresom. Nekateri so celo prvič dobili osnovno infrastrukturo, ki je v razvitih državah 21. stoletja samoumevna.

Spomin na ruševine FOTO: Bobo Pixsell