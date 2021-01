Petrinjci z dežja pod kap, po vaseh hodijo 'vojni dobičkarji'

Devet dni po rušilnih potresih na območju Petrinje na Hrvaškem še vedno ocenjujejo škodo. Mnogi so še vedno brez strehe nad glavo, brez elektrike in sanitarij. Tudi tisti, ki so dobili bivalne zabojnike, pa v njih ne morejo spati, saj ti puščajo. Po vaseh pa se pojavljajo tudi "vojni dobičkarji", ki želijo od prizadetih kmetov precej pod ceno odkupiti živino.

"Prijavljenih je 22.061 primerov škode na objektih. Pregledali smo več kot 8000 objektov. Od pregledanih objektov je 20 odstotkov uničenih. Potres je prizadel več kot 116.000 prebivalcev. To so velike številke. Od 56 pregledanih šol je uporabnih 23. Neuporabnih je devet šol. Gre za veliko materialno škodo," je na današnji novinarski konferenci dejal Ivo Žinić, župan Sisaško-moslavaške županije. Samo na občinskih cestah je škode za okoli 55 milijonov kun škode (7,27 milijona evrov). Za prebivalce, ki so še vedno brez elektrike, vsak dan kuhajo približno 4000 obrokov. "Prve donacije so izčrpane ... primanjkuje konzerv, prehranskih artiklov ... Takšne izredne razmere bodo trajale še dva, tri mesece," je dejal Žinić. Prizadetim prebivalcem so doslej priskrbeli okoli 300 bivalnih zabojnikov in mobilnih hišk. A družin, ki potrebujejo streho nad glavo je veliko več. "Imamo 783 potreb po takšnih objektih, to število pa bo doseglo tudi 1500," je dejal župan.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Z dežja pod kap: nov bivalni zabojnik pušča Eden tistih, ki je že dobil bivalni zabojnik, je prebivalec vasi Gline Zlatko. V svojo hišo se ne more vrniti, saj je statično nevarna in je dobila "rdečo oznako". Kot pravi, še ne ve, ali to pomeni, da bodo morali njegovo hišo porušiti. Čez dan prebiva v kontejnerju, ki je postavljen na dvorišču pred hišo, ponoči pa prespi pri sosedu. Bivalni zabojnik so mu pripeljali pred tremi dnevi in spal bi tudi v nem, vendar ta, čeprav je nov, pušča. "Ko sem videl, da kontejner pušča, sem se počutil huje kot tisti dan, ko je bil potres," je za televizijo N1 dejal Zlatko. V vasi so bili danes še vedno brez elektrike. Tako se Zlatko greje s pomočjo ognja, pogreša pa tudi sanitarije, saj tega bivalni zabojnik nima. V času potresa je bil na dvorišču, kjer je servisiral avtomobil. Kot pravi, se spominja bobnenja, ne pa tudi tega, kako se je rušila njegova hiša.

'Vojna ni nič v primerjavi s tem' Številne Petrinjce, ki so v uničujočem potresu ostali brez doma, so namestili v hotele na hrvaški obali. V hotelu v Crikvenici so začasno prebivališče dobile tudi tri gospe. "Moje stanovanje je zmečkano kot papir. Ostala sem brez vsega, kar sem po vojni zgradila," je za N1 dejala Jelena, ki upa, da se bo lahko čim prej vrnila v Petrinjo. "Samo, da se vrnemo v našo Petrinjo, pa naj bo kar bo," pravi in poudarja, da ji je zdaj huje kot v času vojne. "Tisto ni nič v primerjavi s tem. Takrat smo se umaknili, ker so nas pregnali. To zdaj pa, tu ni življenja," je obupana. V Crikvenico je pred dvema dnevoma prispela tudi gospa Barica. "Tla se stalno tresejo in tako me je bilo strah, da enostavno, kjerkoli sem se znašla, sem imela občutek, da se pod mano vse trese," je dejala. Gospa sicer pravi, da je prvi šok za njimi, vendar pa je še vedno na pomirjevalih. "Hrepenimo samo po tem, da se preneha tresti in da se čim prej vrnemo v Petrinjo,"je dejala gospa Barica. Tudi gospa Zdenka pravi, da bi se rada vrnila v Petrinjo, a sama več nima energije za novo gradnjo. "Ko smo bili mladi, smo začeli od žlice, v vojni prav tako. Kljub temu smo se vrnili in se znašli, nismo imeli nič, na kar bi lahko sedli ali legli. Vse to smo zgradili, zdaj pa smo ostali brez vsega. V Petrinji bom sprejela vsakršno namestitev, ker nimam več moči, da bi sama gradila," je dejala.

Po prizadetih krajih hodijo tudi vojni dobičkarji "Ta potres je prizadel morda eno najhujših območij– socialno, demografsko, na vsak način opustošeno regijo, ki je najranljivejša," je dejal Boris Milošević, podpredsednik vlade i namestnik šefa štaba civilne zaščite, ki je zadolžen za odpravljanje posledic uničujočega potresa. Kot je dejal, so se po vaseh pojavili kmetijski kupci, ki želijo od vaščanov precej pod ceno odkupiti živino. "To je zame enako kot vojno dobičkarstvo," je ogorčen Milošević. Ljudi je pozval, naj ne prodajajo svoje težko prigarane živine in naj se po nasvete obrnejo na kmetijske svetovalce. Ministrstvo za kmetijstvo je namreč na teren poslalo 50 uradnikov, ki obiskujejo kmete in jih opozarjajo, naj svoje živine ne prodajajo pod ceno, jim delijo nasvete o tem, kje lahko dobijo hrano za svoje živali, kje jih lahko začasno nastanijo in so jim na voljo kot posredniki tudi v primeru, da želijo svojo živino prodati po tržnih cenah.

icon-expand Po vaseh hodijo "vojni dobičkarji" in skušajo od kmetov pod ceno odkupiti živino FOTO: AP

Sisek in Petrinja zaradi potresa za 10 do 20 centimetrov bolj vzhodno Zaradi rušilnega potresa, ki je prejšnji torek z magnitudo 6,2 stresel sisaško-moslavško županijo, se je Sisek premaknil deset centimetrov na vzhod, Petrinja pa tudi do 20 centimetrov, so potrdili strokovnjaki zagrebške geodetske fakultete. Na nekaterih območjih so se tla vzdignila za 40 centimetrov, ponekod pa znižala za 30 centimetrov. Po izračunu, ki je narejen na podlagi satelitskih posnetkov evropske vesoljske agencije (ESA), je potres povzročil premike tal celo dp 70 centimetrov, poroča Jutarnji list. Največji premik je zabeležen v gozdovih med kraji Slana, Glinska Poljana in Gora. Na zahodnem delu prelomnice so se tla vzdignila za 40 centimetrov, pri Petrinji pa so se znižala za 30 centimetrov, so ugotovili zagrebški geodeti.