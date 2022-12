Petrol na Hrvaškem v znak protesta za eno uro zapira bencinske servise

Kot poročajo hrvaški mediji, bo med 12. in 13. uro zaprta večina Petrolovih bencinskih črpalk z izjemo tistih, ki se nahajajo na avtocestah in v pristaniščih. Prav tako bodo prodajna mesta odprta za interventne službe - policijo, gasilce in reševalna vozila.

Hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Davor Filipović se bo danes sestal z upravo Petrola. Slednji je napovedal tudi možnost tožbe proti Hrvaški zaradi ukrepov, ki jih je vlada sprejela za omejevanje cen goriva.

Petrol je v pojasnilu zapisal, da ukrep ni uperjen proti strankam. "Zvestim strankam se vnaprej opravičujemo, ker bomo rekli NE interventnim ukrepom na cene goriva, ki ogrožajo zanesljivo in stabilno oskrbo z gorivo." V nadaljevanju so poudarili, da so se znašli v "nevzdržni" situaciji. "V to smo prisiljeni, svetujemo vam, da načrtujete točenje goriva."