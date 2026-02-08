Pevca ugrabili v Beogradu, po policijskem zasledovanju našli zvezanega v razbitem avtomobilu

Daniela Kajmakoskega – pevca in kantavtorja iz Severne Makedonije so sinoči v Beogradu ugrabili, piše portal Blic. Ugrabitelja, ki ju srbska policija še išče, sta ga zvezala, strpala v njegov avtomobil in od njega zahtevala 20.000 evrov.

Daniel Kajmakoski FOTO: Profimedia

Ugrabitelja – policija sumi, da gre za tuja državljana – sta do pevca pristopila okoli 00.50 pred nočnim klubom Lafayette v beograjski Beton Hali, kjer je imel nastop. Peš se je odpravil proti svojemu vozilu (belemu Volvu XC 60), ki ga je imel parkiranega na tramvajski postaji na Krađorđevi ulici. V trenutku, ko je sedel za volan, se mu je približal nek moški. Grozil mu je z nožem in ga prisilil, da je iztegnil roke, ki mu jih je nato zvezal z lepilnim trakom, poroča Telegraf.rs. Drug moški je sedel na voznikov sedež, Kajmakoski in prvi neznanec pa na zadnje sedeže avtomobila.

Kajmakoski je regionalnemu občinstvu znan kot zmagovalec prve sezone šova X Factor Adrija, leta 2015 je Makedonijo zastopal na Evroviziji, sodeloval je tudi z Željkom Joksimovićem.

Voznik se je s 43-letnim Kajmakoskim ves čas pogovarjal v polomljeni angleščini, medtem ko je sostorilcu dajal navodila v turščini. Tuji mediji poročajo, da naj bi pevcu grozila tudi s pištolo, prislonjeno na glavo, ter v zameno za njegovo življenje zahtevala prej omenjeni znesek. Telegraf.rs še piše, da sta grozila, da mu bosta ubila ženo in njegova dva majhna otroka, v kolikor jima ne bo izročil denarja. Odpeljali so se izpred Beton Hale, a jim je pot kmalu prekrižala nočna policijska patrulja. Ko so jih policisti skušali ustaviti, je voznik najprej stopil na zavoro, nato pa nenadoma pospešil, kar je vidno tudi na posnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih.

