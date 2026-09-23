Pezeškian v ZN: Iran je žrtev terorizma. Predstavnik ZDA zapustil dvorano

V kljubovalnem govoru je predsedniku ZDA, ki je v torek Iranu grozil s popolnim uničenjem - kasneje pa objavil, da sta se ob robu splošne razprave delegaciji obeh držav sestali na pogovorih - zagotovil, da se Iran ne bo nikoli uklonil.

Dejal je, da Iran nikoli ni začel vojne, ampak mu je bila vsiljena. Vedno naj bi bil pripravljen na pogajanja, vendar ga ni strah bojevanja.

Izpostavil je tudi največji politični in gospodarski problem za sedanjo ameriško vlado, ki je začela vojno skupaj z Izraelom - Hormuško ožino, skozi katero gre petina svetovne trgovine nafte in plina. "Iran ne bo dovolil, da se Hormuška ožina uporabi za agresijo," je dejal.

"Ne more biti tako, da imajo vsi koristi od Hormuške ožine, medtem ko je nam dostop onemogočen. Stalna prisotnost sovražnih flot in širjenje vojne ne bosta privedla do miru," je menil Pezeškian.

"Predsednik ZDA nas je opisal kot teroriste. Mi smo žrtev terorizma," je nadaljeval in izpostavil umor nekdanjega voditelja ajatole Alija Hameneja, kot je dejal, brez pravnega okvirja in razloga.