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Pezeškian v ZN: Iran je žrtev terorizma. Predstavnik ZDA zapustil dvorano

New York, 23. 09. 2026 17.56 pred 41 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA Ne.M.
Masud Pezeškian med govorom na zasedanju GS ZN

Iranski predsednik Masud Pezeškian je na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. Generalne skupščine ZN obsodil agresijo ZDA in Izraela na Iran ter opozoril, da je Teheran žrtev terorizma, kar je sprožilo odhod edinega ameriškega predstavnika iz dvorane, izraelskih pa na razpravi ni bilo.

V kljubovalnem govoru je predsedniku ZDA, ki je v torek Iranu grozil s popolnim uničenjem - kasneje pa objavil, da sta se ob robu splošne razprave delegaciji obeh držav sestali na pogovorih - zagotovil, da se Iran ne bo nikoli uklonil.

Dejal je, da Iran nikoli ni začel vojne, ampak mu je bila vsiljena. Vedno naj bi bil pripravljen na pogajanja, vendar ga ni strah bojevanja.

Izpostavil je tudi največji politični in gospodarski problem za sedanjo ameriško vlado, ki je začela vojno skupaj z Izraelom - Hormuško ožino, skozi katero gre petina svetovne trgovine nafte in plina. "Iran ne bo dovolil, da se Hormuška ožina uporabi za agresijo," je dejal.

"Ne more biti tako, da imajo vsi koristi od Hormuške ožine, medtem ko je nam dostop onemogočen. Stalna prisotnost sovražnih flot in širjenje vojne ne bosta privedla do miru," je menil Pezeškian.

"Predsednik ZDA nas je opisal kot teroriste. Mi smo žrtev terorizma," je nadaljeval in izpostavil umor nekdanjega voditelja ajatole Alija Hameneja, kot je dejal, brez pravnega okvirja in razloga.

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'Bombardirali so šolo, nedolžne otroke'

Zbranim v Generalni skupščini ZN je pokazal njegovo fotografijo in fotografije otrok, ki so umrli v februarskem bombnem napadu na šolo v Minabu, za kar tudi strokovnjaki ZN menijo, da so najverjetneje odgovorni Američani. "Bombardirali so šolo. Nedolžne otroke, ki niso zagrešili nobenega zločina," je dejal.

"Mi se le branimo. Naši nedolžni ljudje so bili tarča strahopetnih napadov in agresije in branili smo se z vso močjo. Amerika in Izrael sta nas napadla, vendar se nismo uklonili. (...) Gospod Trump in tisti, ki nas skušajo ustrahovati, morajo razumeti, da smo pripravljeni na dialog, diplomacijo in pogajanja, ne da bi sprejeli jezik sile," je dodal.

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KOMENTARJI6

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manga
23. 09. 2026 18.49
Največja teroristična država so ZDA.
Odgovori
+2
2 0
Kameleon Kiddo
23. 09. 2026 18.41
Terorizem je terorizem, ne glede na zastavo storilca. Če obsodimo nasilje nad civilisti samo takrat, ko ga izvajajo »naši« nasprotniki, potem ne govorimo o principih, ampak o navijaštvu.
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+3
3 0
lokson
23. 09. 2026 18.22
Iran žrtev terorizma?? Gojišče ekstremistov in sedaj je on žrtev. Za crknit.
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-3
2 5
ivan res grozni
23. 09. 2026 18.33
Prava teroristična država so ZDA, Iranci so amaterji. Napadejo Iran brez razloga in mu ubijejo predsednika, napadejo Venezuelo in odpeljejo njenega predsednika in si seveda prilastijo nafto.
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+4
6 2
Kameleon Kiddo
23. 09. 2026 18.36
@kodrček enkrat se bo treba zbudit iz hipnoze desne.....
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0 0
Posteni
23. 09. 2026 18.42
No ivancek.. iranski terorizem z ameriskim nima kj dost veze...
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0 0
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