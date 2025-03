Pfizer in Biontech kršila patentne pravice pri razvoju cepiva proti covidu-19

Ameriška Moderna je leta 2022 vložila tožbo zoper Pfizer in Biontech. V tožbi jima je očitalo krajo intelektualne lastnine oz. kršitev patentnih pravic pri cepivih na podlagi tehnologije RNK.

Tožbo je družba vložila tako v ameriški zvezni državi Massachusetts kot na deželnem sodišču v Düsseldorfu, ki je zdaj prikimalo Moderni.

Pfizer in Biontech nista zanikala uporabe tehnologije mRNK, ki jo je patentirala Moderna, pri razvoju cepiva Comirnaty proti covidu-19. Sta se pa pri tem sklicevala na sporočilo za javnost podjetja Moderna iz leta 2020, v katerem se je ta zavezala, da patentne zaščite cepiva ne bo uveljavljala v času trajanja pandemije covida-19.

Pri Moderni so sodišče prepričali, da so to zavezo spremenili s sporočilom za javnost iz marca 2022. Spremembo so uvedli, potem ko so presodili, da oskrba s cepivi v velikem delu sveta ni več ovira za spopad s pandemijo.

Sodišče v Düsseldorfu je sporočilo, da morata Pfizer in Biontech predložiti oceno, koliko sta imela finančne koristi od kršitve patenta, ter zagotoviti "ustrezno odškodnino".

Biontech in Pfizer se lahko zoper sodbo pritožita.