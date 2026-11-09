Pianist padel čez krov, iz morja so ga rešili po devetih urah

Ribiča, ki sta se v petek vračala v Newport Beach v Kaliforniji, sta v bližini otoka Catalina, približno 32 kilometrov od obale, opazila nekaj v vodi, poroča CBS News.

"Rekel sem: Saj to je človek! Ustavi čoln, potegniva vse vrvi na krov!" se trenutka, ko sta s Seanom Nortonom opazila moškega v morju, spominja Grant Garrett. "Prijela sva ga vsak za eno roko in ga dvignila. Bil je v popolnem šoku," je dodal Norton. "Edino, kar mi je rekel, je bilo: 'Hvala. Mislil sem, da bom umrl!'

Moški, čigar imena mediji niso javno objavili, se jima je predstavil kot pianist na križarki Ovation of the Seas, ki ima kar 14 palub. Izkazalo se je, da gre za uslužbenca družbe Royal Caribbean, ki je padel čez krov potniške ladje za križarjenje in v Tihem oceanu preživel kar devet ur, poroča CBS News. Ladja je v petek zjutraj, okoli 7. ure, priplula v Los Angeles.