Pianist padel čez krov, iz morja so ga rešili po devetih urah

Ribiča, ki sta se v petek vračala v Newport Beach v Kaliforniji, sta v bližini otoka Catalina, približno 32 kilometrov od obale, opazila nekaj v vodi, poroča CBS News.
"Rekel sem: Saj to je človek! Ustavi čoln, potegniva vse vrvi na krov!" se trenutka, ko sta s Seanom Nortonom opazila moškega v morju, spominja Grant Garrett. "Prijela sva ga vsak za eno roko in ga dvignila. Bil je v popolnem šoku," je dodal Norton. "Edino, kar mi je rekel, je bilo: 'Hvala. Mislil sem, da bom umrl!'
Moški, čigar imena mediji niso javno objavili, se jima je predstavil kot pianist na križarki Ovation of the Seas, ki ima kar 14 palub. Izkazalo se je, da gre za uslužbenca družbe Royal Caribbean, ki je padel čez krov potniške ladje za križarjenje in v Tihem oceanu preživel kar devet ur, poroča CBS News. Ladja je v petek zjutraj, okoli 7. ure, priplula v Los Angeles.
Obalna straža je v izjavi sporočila, da so prejeli obvestilo "dobrotnika, ki je iz vode potegnil človeka, ki je bil pri zavesti". Osebo so predali reševalcem iz vode v Newport Beachu, ki so potrdili, da gre za zaposlenega na križarki Ovation of the Seas. Domnevajo, da je moški padel čez krov okoli 2.30 zjutraj, približno devet ur preden so ga našli.
"Bil je približno 15 do 20 milj od obale, pravzaprav sredi oceana," je povedal Adam Yacenda, vodja reševalne službe v Newport Beachu.
Moškega so prepeljali v bolnišnico, njegovo stanje je stabilno, so še zapisali in dodali, da okoliščine dogodka še preiskujejo.
Norton meni, da je moški preživel zaradi nenavadno tople vode v oceanu. "To leto je izjemno zaradi pojava El Niño. Moški je bil v vodi verjetno 10 ur, a temperatura vode je bila blizu 24 stopinjam Celzija. V kakšnem drugem letu zagotovo ne bi preživel," je dodal.
Predstavnik skupine Royal Caribbean Group pa je za BBC izjavil, da v tem težkem obdobju njihovemu članu posadke nudijo podporo in pomoč. "Zaradi spoštovanja zasebnosti našega zaposlenega ne moremo podati nobenih dodatnih podrobnosti."
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