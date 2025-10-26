Svetli način
Tujina

Picassovo delo najdeno po naključju, nikoli ni bilo ukradeno

Granada, 26. 10. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 58 minutami

STA , L.M.
Našli so delo Tihožitje s kitaro španskega umetnika Pabla Picassa, ki naj bi izginilo med prevozom iz Madrida v Granado, kjer naj bi bilo razstavljeno. Kot kaže, slika, naslikana v tehniki gvaša in svinčnika, ni nikoli zapustila Madrida.

Španska policija je delo začela iskati potem ko to ni prispelo v Granado s kombijem, ki je v začetku oktobra iz Madrida pripeljal izposojena dela za razstavo tihožitij v muzeju fundacije CajaGranada. Tri tedne pozneje so po poročanju The Guardian domnevno izgubljeno sliko, katere vrednost je ocenjena na 600.000 evrov, našli.

Viri blizu preiskavi so po pisanju spletnega portala za špansko tiskovno agencijo EFE povedali, da slika nikoli ni zapustila stavbe, iz katere naj bi jo odpeljali na razstavo v Granadi. Osebje prevozniškega podjetja je paket s sliko pustilo na pragu stavbe v Madridu. Pobrala ga je soseda, ki je mislila, da je nekdo pozabil paket, in ga odnesla na varno. Nekaj dni pozneje, ko ji je mož omenil izginulo Picassovo delo, je preverila paket in poklicala policijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V fundaciji CajaGranada so pojasnili, da so bila nekatera dela sicer skrbno zapakirana, vendar niso bila pravilno oštevilčena, zato ni bilo mogoče opraviti ustreznega preverjanja. Kljub temu je bila dostava potrjena in pošiljka prevzeta. V ponedeljek so umetnine, ki so bile ves konec tedna pod videonadzorom, razpakirali.

Osebje fundacije je umetnine razporedilo po razstavišču, sredi dopoldneva pa sta kurator razstave in vodja razstav v fundaciji opazila, da manjka Picassovo Tihožitje s kitaro. Fundacija je zadevo prijavila nacionalni policiji, ki je začela preiskavo. Teden dni ugibanj o usodi slike se je v petek končal s sporočilom policije, da so našli izginulo delo.

Preberi še Med prevozom na razstavo izginila Picassova slika

Kot je sporočila policija, slika "morda ni bila v kombiju", zdaj preiskavo nadaljuje enota za kulturno dediščino.

Po pisanju spletnega portala sicer fundacija CajaGranada še vedno želi razstaviti Picassovo tihožitje, kot je bilo načrtovano.

Pablo Picasso Tihožitje s kitaro Španija umetnost
defacto
26. 10. 2025 08.49
Če je to vredno 600k, se vrednost mojih slik in tudi hčerinih risbic lahko meri v milijardah
ODGOVORI
0 0
Grickoficko
26. 10. 2025 08.35
+1
Kot da bi jo narisal 6 letnik pri likovnem pouku
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
26. 10. 2025 08.19
-1
Kdo je to sploh ha ha
ODGOVORI
0 1
