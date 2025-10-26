Picassovo delo najdeno po naključju, nikoli ni bilo ukradeno

Španska policija je delo začela iskati potem ko to ni prispelo v Granado s kombijem, ki je v začetku oktobra iz Madrida pripeljal izposojena dela za razstavo tihožitij v muzeju fundacije CajaGranada. Tri tedne pozneje so po poročanju The Guardian domnevno izgubljeno sliko, katere vrednost je ocenjena na 600.000 evrov, našli.
Viri blizu preiskavi so po pisanju spletnega portala za špansko tiskovno agencijo EFE povedali, da slika nikoli ni zapustila stavbe, iz katere naj bi jo odpeljali na razstavo v Granadi. Osebje prevozniškega podjetja je paket s sliko pustilo na pragu stavbe v Madridu. Pobrala ga je soseda, ki je mislila, da je nekdo pozabil paket, in ga odnesla na varno. Nekaj dni pozneje, ko ji je mož omenil izginulo Picassovo delo, je preverila paket in poklicala policijo.
V fundaciji CajaGranada so pojasnili, da so bila nekatera dela sicer skrbno zapakirana, vendar niso bila pravilno oštevilčena, zato ni bilo mogoče opraviti ustreznega preverjanja. Kljub temu je bila dostava potrjena in pošiljka prevzeta. V ponedeljek so umetnine, ki so bile ves konec tedna pod videonadzorom, razpakirali.
Osebje fundacije je umetnine razporedilo po razstavišču, sredi dopoldneva pa sta kurator razstave in vodja razstav v fundaciji opazila, da manjka Picassovo Tihožitje s kitaro. Fundacija je zadevo prijavila nacionalni policiji, ki je začela preiskavo. Teden dni ugibanj o usodi slike se je v petek končal s sporočilom policije, da so našli izginulo delo.
Kot je sporočila policija, slika "morda ni bila v kombiju", zdaj preiskavo nadaljuje enota za kulturno dediščino.
Po pisanju spletnega portala sicer fundacija CajaGranada še vedno želi razstaviti Picassovo tihožitje, kot je bilo načrtovano.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.