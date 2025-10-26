Picassovo delo najdeno po naključju, nikoli ni bilo ukradeno

Španska policija je delo začela iskati potem ko to ni prispelo v Granado s kombijem, ki je v začetku oktobra iz Madrida pripeljal izposojena dela za razstavo tihožitij v muzeju fundacije CajaGranada. Tri tedne pozneje so po poročanju The Guardian domnevno izgubljeno sliko, katere vrednost je ocenjena na 600.000 evrov, našli.

Viri blizu preiskavi so po pisanju spletnega portala za špansko tiskovno agencijo EFE povedali, da slika nikoli ni zapustila stavbe, iz katere naj bi jo odpeljali na razstavo v Granadi. Osebje prevozniškega podjetja je paket s sliko pustilo na pragu stavbe v Madridu. Pobrala ga je soseda, ki je mislila, da je nekdo pozabil paket, in ga odnesla na varno. Nekaj dni pozneje, ko ji je mož omenil izginulo Picassovo delo, je preverila paket in poklicala policijo.