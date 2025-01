Picerije v Italiji letno ustvarijo 15 milijard evrov

Poleg prodaje pic v restavracijah in lokalih s hitro hrano v Italiji beležijo tudi porast dostav pic na dom. Italijani po podatkih aplikacije Just Eat letno naročijo 5,12 milijona kilogramov pic. Dnevno povprečje tako znaša prek 14.000 kilogramov. Med najbolj priljubljenimi vrstami so klasične pice, zlasti margherita, diavola in capricciosa.