Pijan Američan brcnil bizona, poškodovanega moškega nato še aretirali

Zaradi alkohola je že marsikdo sprejel kakšno neumno odločitev. Tudi Američan, ki se je po nekaj kozarčkih odločil, da bo v narodnem parku Yellowstone bizona brcnil v nogo. Žival mu seveda ni ostala dolžna, čeprav poškodbe, ki mu jih je zadala, niso bile tako hude, da bi moškega za dlje časa prikovale na bolniško posteljo. Nasilnemu 40-letniku, ki so ga ameriške oblasti aretirale, zdaj grozita tako zaporna kot tudi visoka denarna kazen.

Kot poroča CNN, so čuvaji narodnega parka Yellowstone 21. aprila popoldan prejeli obvestilo o "posamezniku, ki nadleguje čredo bizonov". 40-letni Clarence Yoder se je namreč sodeč po poročilu čuvajev tistega dne odločil približati enemu od bizonov ter ga brcniti v nogo. Pazniki so po prihodu na območje odkrili vozilo ter poškodovanega osumljenca. Moškega so zaradi ran odpeljali v bližnjo zdravstveno ustanovo, po pregledu, zdravljenju ter izpustitvi iz zdravstvene oskrbe, pa so ga odpeljali v center za pridržanje Gallatin County v Bozemanu v Montani. Podrobnosti o tem, kakšne poškodbe je med soočenju z živaljo utrpel Yoder, oblasti niso razkrile.

Bizon FOTO: Shutterstock icon-expand

40-letniku po aretacij grozi več obtožb, med njimi je tudi približevanje in vznemirjanje divjih živali ter obtožba, da je pod vplivom alkohola storil dejanje, s katerim je ogrozil sebe. Poleg Yoderja pa so ameriške oblasti aretirale tudi 37-letnega McKenna Bassa, voznika vozila, v katerem je bil Yoder. Bass se sooča s tremi obtožbami, med katerimi sta tudi vožnja pod vplivom alkohola in vznemirjanje divjih živali. Oba moška sta se sicer odpovedala pravici do odvetnika, 22. aprila sta se sodeč po dokumentih ameriškega okrožnega sodišča izrekla za nedolžna. Vsaka od obtožb (Yoder se torej sooča s štirimi, Bass pa s tremi) pa lahko obtoženimi prinese visoko denarno kazen in šest mesecev zapora. Preiskava trenutno še vedno poteka.