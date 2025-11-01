Svetli način
Tujina

Pijan moški iz puba padel v mesnico in si postregel s klobasami

Ljubljana , 01. 11. 2025 16.52 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
6

Nemška policija je ponoči prejela klic v sili od moškega, ki ni vedel, kje je, in povedal, da je poškodovan. Padel je iz puba na dvorišče sosednje mesnice, kjer pa je med čakanjem na pomoč našel prigrizke.

Pijani 28-letnik je v sredo zvečer malo pred 23. uro v mestu Schwäbisch Hall poklical reševalce in operaterju povedal, da ne ve, kje je. Ker je povedal tudi, da je poškodovan, so policisti sprožili iskalno akcijo, poroča Deutsche Welle.

Suhomesnati izdelki
Suhomesnati izdelki FOTO: Shutterstock

28-letnega moškega so kmalu zatem našli v trgovini mesnice, je policija sporočila v izjavi. Ugotovili so, da je pijani moški očitno padel skozi okno puba in na notranje dvorišče sosednje mesnice. Nato je vstopil v trgovino. Potem je pojedel več klobas in obvestil policijo, so sporočile oblasti.

Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bližnjo kliniko. Vodja mesnice, ki ga je policija o dogodku obvestila malo pred 1. uro zjutraj, je izrazila presenečenje. Oseba je samo ležala v naši trgovini, je opisala.

alkohol nemčija
KOMENTARJI (6)

Tovariš Balki
01. 11. 2025 18.13
Ja ko spiješ dost si lačn....lačn si pa ful drugačn...pa to
JackRussell
01. 11. 2025 18.11
Če bi bil trezen bi končal na vozičku.
Dragica Cegler
01. 11. 2025 17.41
-1
Ojoj,novinarji.
daiči
01. 11. 2025 17.36
-2
k bo mulc prsu h seb bo sigurn sol nazaj u to mesnico pa lastniku vrgu 20eur pod nos d se nebo usaju pa vesolnmu svetu prpovdvov kako mu je en revs 5 snit salamc pojedu, bogi reves..
Veščec
01. 11. 2025 17.32
+2
kar je dobru naj slabu
bb5a
01. 11. 2025 17.23
+2
Lačn si ful drugačen.
