Pijan moški iz puba padel v mesnico in si postregel s klobasami

Pijani 28-letnik je v sredo zvečer malo pred 23. uro v mestu Schwäbisch Hall poklical reševalce in operaterju povedal, da ne ve, kje je. Ker je povedal tudi, da je poškodovan, so policisti sprožili iskalno akcijo, poroča Deutsche Welle.

28-letnega moškega so kmalu zatem našli v trgovini mesnice, je policija sporočila v izjavi. Ugotovili so, da je pijani moški očitno padel skozi okno puba in na notranje dvorišče sosednje mesnice. Nato je vstopil v trgovino. Potem je pojedel več klobas in obvestil policijo, so sporočile oblasti.

Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bližnjo kliniko. Vodja mesnice, ki ga je policija o dogodku obvestila malo pred 1. uro zjutraj, je izrazila presenečenje. Oseba je samo ležala v naši trgovini, je opisala.