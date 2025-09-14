Pijan na streho cerkve, da bi slikal razgled. Policija mu bo izstavila račun

Mladenič se je, kot so sporočili gasilci, na streho povzpel s pomočjo gradbenega odra, ki je stal ob cerkvi sv. Martina. Tam so ga nato zagledali mimoidoči, ki so nemudoma obvestili gasilce in policijo. Po besedah prič je imel sicer moški veliko srečo, da že pred njihovim prihodom ni zgrmel z odra.

Pijani podvig bi lahko 24-letnega Nemca drago stal. Kot so sporočili gasilci iz nemškega mesta Landshut, so namreč v soboto zvečer odhiteli na intervencijo, ker se je mladenič odločil, da bo v opitem stanju splezal na 50 metrov visoko streho cerkve in od tam fotografiral razgled.

Gasilci so se nato s pomočjo lestve povzpeli do 24-letnika, ga na varen način pospremili na trdna tla ter ga predali zdravniškemu osebju. To je potrdilo, da je moški med plezanjem na streho utrpel le manjše odrgnine, zaradi česar so je njegovo obravnavo na kraju dogodka že prevzela policija.

Vendar pa na podlagi odgovorov mladeniča pristojni niso uspeli ugotoviti, ali je podvig izvedel sam ali v družbi še katere osebe. S pomočjo drona in termovizijske kamere so tako preiskali pročelje stavbe, s pomočjo cerkvenika pa tudi njeno notranjost.

Ker z iskanjem niso uspel potrditi prisotnosti še katere druge osebe, so akcijo zaključili ob 21.45. Policija zdaj preiskuje podrobnosti akcije in izjave o spremstvu, po poročanju tujih medijev pa bo moral 24-letnik plačati tudi celotno intervencijo.

"Mladenič je imel ob sebi več angelov varuhov, zdaj pa se sooča s preiskavo zaradi vdora na zasebno lastnino in materialne škode," je zapisano v policijskem poročilu, v katerem so dodali, da bo moral kriti stroške reševalne akcije.

Poleg prostovoljnega gasilskega društva Landshut (mestna gasilska brigada in ekipa z dronom z okoli 20 člani) je bilo na delu tudi več policijskih patrulj, reševalnih vozil, zdravnik nujne medicinske pomoči in poveljnik nujne medicinske pomoči.