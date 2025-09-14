Svetli način
Tujina

Pijan na streho cerkve, da bi slikal razgled. Policija mu bo izstavila račun

Landshut, 14. 09. 2025 15.26

V soboto zečer so nemški gasilci odhiteli na pomoč pijanemu 24-letniku, ki se je odločil splezati na streho 50 metrov visoke cerkve. Razlog za njegovo početje pa - z mobilnim telefonom je želel s strehe fotografirati razgled. Reševalci so moškega uspeli rešiti s pomočjo lestve, vendar pa iz njegovih odgovorov niso uspeli razbrati, ali je na cerkev splezal sam. Poslopje so tako preverili še s termovizijsko kamero. 24-letniku pa bodo reševanje tudi zaračunali, poročajo tuji mediji.

Pijani podvig bi lahko 24-letnega Nemca drago stal. Kot so sporočili gasilci iz nemškega mesta Landshut, so namreč v soboto zvečer odhiteli na intervencijo, ker se je mladenič odločil, da bo v opitem stanju splezal na 50 metrov visoko streho cerkve in od tam fotografiral razgled.

Mladenič se je, kot so sporočili gasilci, na streho povzpel s pomočjo gradbenega odra, ki je stal ob cerkvi sv. Martina. Tam so ga nato zagledali mimoidoči, ki so nemudoma obvestili gasilce in policijo. Po besedah prič je imel sicer moški veliko srečo, da že pred njihovim prihodom ni zgrmel z odra.

Gasilci so se nato s pomočjo lestve povzpeli do 24-letnika, ga na varen način pospremili na trdna tla ter ga predali zdravniškemu osebju. To je potrdilo, da je moški med plezanjem na streho utrpel le manjše odrgnine, zaradi česar so je njegovo obravnavo na kraju dogodka že prevzela policija.

Vendar pa na podlagi odgovorov mladeniča pristojni niso uspeli ugotoviti, ali je podvig izvedel sam ali v družbi še katere osebe. S pomočjo drona in termovizijske kamere so tako preiskali pročelje stavbe, s pomočjo cerkvenika pa tudi njeno notranjost.

Ker z iskanjem niso uspel potrditi prisotnosti še katere druge osebe, so akcijo zaključili ob 21.45. Policija zdaj preiskuje podrobnosti akcije in izjave o spremstvu, po poročanju tujih medijev pa bo moral 24-letnik plačati tudi celotno intervencijo.

"Mladenič je imel ob sebi več angelov varuhov, zdaj pa se sooča s preiskavo zaradi vdora na zasebno lastnino in materialne škode," je zapisano v policijskem poročilu, v katerem so dodali, da bo moral kriti stroške reševalne akcije.

Poleg prostovoljnega gasilskega društva Landshut (mestna gasilska brigada in ekipa z dronom z okoli 20 člani) je bilo na delu tudi več policijskih patrulj, reševalnih vozil, zdravnik nujne medicinske pomoči in poveljnik nujne medicinske pomoči.

AimBotkin
14. 09. 2025 16.19
-1
Zakaj ne poročate iz velike Britanije o masivnih protestih? A skrivate kaj?
ODGOVORI
1 2
Leonardo R
14. 09. 2025 16.20
+1
Ce bi lgbtq protestiral bi bila glavna novica.
ODGOVORI
1 0
Hugh_Mungus
14. 09. 2025 16.24
Danes dopoldan je bila novica na prvi strani. Si zdaj pomirjen?
ODGOVORI
0 0
proofreader
14. 09. 2025 16.16
+1
Je bil pred polnočjo, tako da je lahko šel z avtobusom domov.
ODGOVORI
1 0
a res1
14. 09. 2025 16.16
+1
Če si pijan gre še po tleh težko. Nič ne piše, da je kaj napihal ali kaj podobnega. Ali so našemu poslancu tudi zaračunali kaj? So da dali k psihiatru itd in ali je sposoben opravljat svojo funkcijo, konec koncev na tudi on kroji naša življenja.
ODGOVORI
1 0
Jezna Jasna
14. 09. 2025 16.09
-2
Naj pride k nam. Imamo izkušnje s takšnimi reševanji, pa še gratis so.
ODGOVORI
1 3
galeon
14. 09. 2025 16.08
+4
Haha. Še en, ki bi bil rad vplivnež.
ODGOVORI
4 0
bronco60
14. 09. 2025 16.08
+3
A jih je slučajno poklical??? Pustili bi ga, lahko bi celo Darwin opravil svoje.
ODGOVORI
3 0
